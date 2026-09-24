Atak Rosji na Ukrainę. RCB rozesłało alert, w nocy myśliwce wróciły do baz

RMF24

Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali w czwartek późnym wieczorem alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wszystko przez rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z sytuacją zostało poderwane polskie lotnictwo. Samoloty wróciły do baz przed godziną 03:00.

W środę późnym wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilny alert do mieszkańców kilkudziesięciu powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego. W komunikacie RCB ostrzegło przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy.

W związku z zagrożeniem poderwane zostały jednostki polskiego lotnictwa, by monitorować sytuację i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom przygranicznych regionów. RCB zaapelowało o zachowanie spokoju i śledzenie komunikatów.

Alert RCB został wysłany do mieszkańców powiatów z województwa lubelskiego (m.in. Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska) oraz podkarpackiego (m.in. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg).

„Nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej”

O 02:57 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że operowanie wojskowego lotnictwa zostało zakończone. „Informujemy, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej” - podkreślono.

RCB odwołało alert w piątek rano.