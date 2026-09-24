Atak Rosji na Ukrainę. RCB rozesłało alert, polskie lotnictwo w akcji

RMF24

Mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego otrzymali w czwartek późnym wieczorem pilny alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wszystko przez rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z sytuacją zostało poderwane polskie lotnictwo.

W środę późnym wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało pilny alert do mieszkańców kilkudziesięciu powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego. W komunikacie RCB ostrzegło przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy.

W związku z zagrożeniem poderwane zostały jednostki polskiego lotnictwa, by monitorować sytuację i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom przygranicznych regionów. RCB zaapelowało o zachowanie spokoju i śledzenie komunikatów.

Kogo dotyczy alert?

Alert RCB został wysłany do mieszkańców powiatów z województwa lubelskiego (m.in. Lublin, Chełm, Zamość, Biała Podlaska) oraz podkarpackiego (m.in. Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Tarnobrzeg).