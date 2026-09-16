Atak Rosji na Ukrainę. Polska podrywa myśliwce, alert RCB, zamknięte lotniska

RMF24

Trwa atak Rosji na Ukrainę. Jak informuje agencja Reutera, w Kijowie od rana słychać eksplozje. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w porannym komunikacie, że w związku z sytuacją za naszą granicą w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego. RCB rozesłało alert. Zamknięto też lotniska w Lublinie i Rzeszowie.

„Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” – taki komunikat tuż przed godz. 7 rano zamieściło na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak czytamy we wpisie, DORSZ uruchomiło „niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji”. „Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – zapewniono.

Dowództwo zapewnia, że działania są prewencyjne i ich cele jest zabezpieczenie przestrzeni powietrznej.



Alert RCB wysłany do mieszkańców dwóch województw

W związku z tą sytuacją Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego.



„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – brzmi ostrzeżenie RCB.

W województwie lubelskim alert trafił do mieszkańców tych powiatów i miast: puławskiego, opolskiego, Lublina, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, Zamościa, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, Białej Podlaskiej, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego i lubartowskiego.

Na Podkarpaciu alert wysłano do mieszkańców tych powiatów i miast: Tarnobrzegu, tarnobrzeskiego, stalowowolskiego, niżańskiego, leżajskiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, Rzeszowa, rzeszowskiego, łańcuckiego, przeworskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego, jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, Przemyśla, przemyskiego, sanockiego, leskiego, Krosna, krośnieńskiego, bieszczadzkiego.

Wstrzymane operacje na lotniskach

W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze.

Drony w pobliżu granicy z Polską

Rano w Kijowie, jak informuje agencja Reutera, słychać było eksplozje. Władze ukraińskiej stolicy przekazały, że w wyniku ataku dronów na zachodnich obrzeżach stolicy wybuchł pożar w pomieszczeniach magazynowych.

Z kolei ukraińskie aplikacje służące do monitorowania sytuacji w przestrzeni powietrznej poinformowały rano o obecności rosyjskich dronów odrzutowych nad obwodem wołyńskim, graniczącym z Polską.