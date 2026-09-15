Atak Rosji na Ukrainę. Operacja wojskowego lotnictwa w Polsce, wysłano alert RCB

RMF24

W nocy polskie lotnictwo wojskowe rozpoczęło operowanie w związku z atakiem Rosji na Ukrainę – poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia wysłano alert RCB. Po kilkudziesięciu minutach odwołano alert, informując, że nie ma zagrożenia na terytorium Polski.

Rosja zaatakowała Ukrainę. Wysłano alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało we wtorek w nocy alert do osób na terenie woj. lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśliło, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów.

RCB rozesłało alert o treści: „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty”.

Jak podało RCB, alert otrzymały osoby przebywające w woj. lubelskim (powiaty: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski).

W woj. podkarpackim alert otrzymali odbiorcy w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Po około kilkudziesięciu minutach poinformowano o zakończeniu rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę, w związku z którym rozesłano alerty RCB. Z komunikatu wynika również, że nie ma zagrożenia na terytorium Polski.

Polskie lotnictwo wojskowe w akcji

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w nocy poinformowało z kolei, że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę z użyciem odrzutowych dronów, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej.

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – podał DORSZ w komunikacie opublikowanym na platformie X.

W komunikacie przekazano także, że działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

„Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji” – przekazano w komunikacie.