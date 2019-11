Strzały padły na London Bridge w centrum stolicy Wielkiej Brytanii. Według wstępnych ustaleń, napastnik uzbrojony w nóż zaatakował przechodniów. Interweniowała policja, która otworzyła ogień.

Według Sky News, napastnik z nożem rzucił się na przechodniów. Około 10 osób próbowało go obezwładnić - rzucili go na ziemię i próbowali wyszarpać mu broń.



Do akcji wkroczyła policja, która oddała kilka strzałów. Nożownik został postrzelony. Nie jest jasne, czy zginął, czy też został zatrzymany przez funkcjonariuszy.

Jedna z mieszkanek Londynu, w rozmowie z BBC opowiada, że w momencie ataku była w autobusie, który przejeżdżał przez most. Nagle zatrzymaliśmy się, było zamieszanie. Spojrzałam przez okno i zobaczyłam trzech policjantów nad mężczyzną. Wyglądało tak, jakby miał coś w ręku, ale nie jestem pewna. Jeden z funkcjonariuszy go postrzelił - mówi.

W tym momencie okoliczności zdarzenia na London Bridge są niejasne. W ramach środków zapobiegawczych na razie zakładamy, że incydent miał podłoże terrorystyczne - napisała policja metropolitalna na Twitterze.

Według wstępnych danych, w wyniku zdarzenia na moście pięć osób zostało rannych.

Początkowo pojawiły się także doniesienia o eksplozji na Borough Market, nieopodal London Bridge. Rejon ten został ewakuowany. Informacje o wybuchu jednak nie potwierdziły się.

Wkrótce więcej informacji.