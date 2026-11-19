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Argumenty przedstawione przez prokuraturę ws. aresztowania Bogdana Święczkowskiego nie były wystarczające. Tak sędzia Anna Korwin-Piotrowska uzasadniała wczorajszą decyzję Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego ws. uchylenia immunitetów prezesowi TK i wiceprezesowi TK Bartłomiejowi Sochańskiemu. W środę na stronie TK poinformowano o uchyleniu obu immunitetów. Zgromadzenie nie zgodziło się jednak na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Święczkowskiego.

Uchylenie immunitetu sędziemu (…) ma bardzo poważne skutki dla jego statusu jako sędziego – podkreśliła sędzia Anna Korwin-Piotrowska w opublikowanym w czwartek na stronie Trybunału Konstytucyjnego oświadczeniu.

Stwierdziła, że zebrany materiał dowodowy, wnioski prokuratora generalnego oraz ich uzasadnienia „wskazywały, że zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw” przez Sochańskiego w jednym przypadku i Święczkowskiego - w trzech.

Jak oceniła, w postępowaniu o uchylenie immunitetu „muszą być zachowane wszystkie standardy postępowania, nawet jeżeli nie wynikają z przepisów prawa krajowego”.

Wskazała, że uchylenie immunitetu sędziemu ma „bardzo poważne skutki” dla jego statusu jako sędziego, a w przypadku zezwolenia na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, „jest obligatoryjność zawieszenia sędziego w czynnościach służbowych”. Tutaj zgromadzenie ogólne nie ma wyboru, jeżeli zezwala na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej, musi zawiesić (sędziego – red.) w czynnościach służbowych, jak również ma obowiązek obniżyć wynagrodzenie sędziego – mówiła.

Dodała, że sędziowie „wszystko to mieli na względzie”.

„Jeżeli pojawią się takie przesłanki, to prokurator będzie mógł ponownie wystąpić z takim wnioskiem”

Zgromadzenie – mówiła - nie wyraziło zgody na zatrzymanie i m.in. tymczasowe aresztowanie Święczkowskiego, gdyż doszło „do przekonania, że prokurator niedostatecznie uargumentował konieczność zastosowania takiego środka zapobiegawczego i nie wykazał, żeby w tym momencie było to konieczne”.

Jeżeli pojawią się takie przesłanki, to prokurator będzie mógł ponownie wystąpić z takim wnioskiem. Wtedy zgromadzenie ogólne ponownie będzie tę kwestię rozważać i badać. Na chwilę obecną takiego zezwolenia nie dano – podkreśliła.

Korwin-Piotrowska argumentowała też, że odmowa przyjęcia części wniosków o uchylenie immunitetów była powodowana m.in. „koniecznością zachowania prawa do obrony sędziów”. Dodała, że wnioski te były „dotknięte takimi brakami”, że „ani nie umożliwiało to zgromadzeniu ogólnemu sprawnego rozpoznania sprawy, a tym bardziej zachowania prawa do obrony”.

Korwin-Piotrowska odpiera zarzuty Święczkowskiego i Sochańskiego

Korwin-Piotrowska odniosła się także do zarzutów obrońców z wtorkowego posiedzenia w sądzie. Ci wskazywali m.in. na naruszenie przepisów dot. postępowania karnego, niedoręczenie prezesowi i wiceprezesowi TK we właściwym terminie odpisu wniosków ws. immunitetów, brak dopuszczenia organizacji społecznych do udziału w postępowaniu. Żądali też jawności posiedzenia i składali wnioski o wyłączenia sędziów.

Korwin-Piotrowska stwierdziła, że regulacje dot. postępowania immunitetowego w ustawie o statusie sędziów TK są „bardzo szczątkowe”. W związku z tym jej zdaniem należało sięgnąć do innych przepisów, do których ustawa odsyła. Ta odsyła do m.in. „regulacji związanych z prawami i obowiązkami sędziów Sądu Najwyższego”. Tam również jednak regulacja w tym zakresie jest – dodała – szczątkowa. Dlatego też w jej ocenie należało przejść do ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych, do którego w pewnej części odsyła ustawa dot. SN.

Jest decyzja ws. immunitetu Święczkowskiego i Sochańskiego. Pilny komunikat Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zdecydowało w sprawie wniosków Prokuratora Generalnego o uchylenie immunitetów Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu. Właśnie opublikowano komunikat w tej sprawie.

Decyzje zgromadzenia ogólnego

W sumie zgromadzenie podjęło trzy uchwały wyrażające zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej.

W pierwszej z nich zgromadzenie uchyliło immunitet w sprawie podejrzenia nadużycia przez Święczkowskiego uprawnień i „uporczywe naruszanie praw pracowników poprzez wielokrotne delegowania dziewięciu prokuratorów w czasie, gdy pełnił on funkcję Prokuratora Krajowego”. Pełnił tę funkcję w latach 2016-2022.

Druga z uchwał dotyczy czynów polegających na „nadużyciu w trakcie pełnienia funkcji Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego uprawnień przy prowadzeniu prokuratorskiej kontroli czynności operacyjno-rozpoznawczych i zapoznanie się oraz ujawnienie innym tajemnicy obrończej i zawodowo-adwokackiej”.

Trzecia z uchwał odnosi się zaś do sprawy Trybunału Konstytucyjnego. Dotyczyła ona wniosku w sprawie „niedopełnienia obowiązków w związku ze sprawowaniem funkcji Prezesa Trybunału Konstytucyjnego poprzez niedopuszczanie prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania oraz uporczywego naruszania praw pracowniczych”. Chodziło o uniemożliwianie wykonywania tych obowiązków Korwin-Piotrowskiej, Marcinowi Dziurdzie, Krystianowi Markiewiczowi, Maciejowi Taborowskiemu i Maciejowi Berkowi. W tej samej uchwale wyraża zgodę na uchylenie Święczkowskiemu immunitetu ws. „naruszenia nietykalności cielesnej” innego sędziego - Macieja Berka – 14 października. Zdaniem prokuratury prezes TK miał „użyć przemocy wobec sędziego Macieja Berka poprzez naruszenie jego nietykalności cielesnej, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych wynikających z objęcia urzędu sędziego TK”.

Ponadto Zgromadzenie udzieliło zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej wiceprezesa TK Bartłomieja Sochańskiego. Uchwała w tej sprawie odnosi się do czynu polegającego na „niedopełnieniu obowiązków w związku ze sprawowaniem funkcji wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego poprzez niedopuszczanie prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania oraz uporczywego naruszania praw pracowniczych”.

Święczkowski: Nie było żadnego Zgromadzenia, nie jestem zawieszony Bogdan Święczkowski kwestionuje decyzje podjęte przez zgromadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem wtorkowe obrady nie były Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów TK, dlatego uchwały – w tym dotyczące uchylenia immunitetu i zawieszenia – nie…

Eskalacja sytuacji w TK

30 października przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia, została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach jego prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski ocenił uznanie Korwin-Piotrowskiej za kierującą TK i wydanie przez nią zarządzeń jako uzurpację.