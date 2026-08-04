Apteczka w autach osobowych coraz bliżej? Mamy komentarz ministerstwa infrastruktury

RMF24

Aktualnie nie ma obowiązku wyposażenia samochodów osobowych w apteczki pierwszej pomocy. Jak jednak poinformowało RMF24 Ministerstwo Infrastruktury, do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych został skierowany „projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia”. Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie obowiązku wyposażania osobówek w apteczkę doraźnej pomocy - jednak nie wszystkich.

Aktualnie apeteczka nie jest wymagana, ale na stole leży propozycja

Apteczka nie jest obowiązkowa w samochodach osobowych, jednak Ministerstwo Infrastruktury pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Jedną z proponowanych zmian jest wprowadzenie obowiązku wyposażania pojazdu samochodowego kategorii homologacyjnej M1 - samochód osobowy - w apteczkę doraźnej pomocy. Założenie Ministerstwa Infrastruktury obejmuje pojazdy po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku - poinformowała RMF24 rzeczniczka resortu Anna Szumańska.

W projekcie nie wskazano konkretnego wyposażenia apteczki.

W katalogu polskich norm nie ma obecnie stosownej normy. Między innymi z uwagi na brak polskich przepisów określających skład apteczki doraźnej pomocy dla samochodów osobowych w projekcie nie będzie wskazane konkretne wyposażenie apteczki. Osoby dokonujące zakupu apteczki będą miały wybór z gamy gotowych produktów, w tym apteczek zgodnych np. z normą DIN 13164. Wprowadzenie obowiązku wyposażenia samochodów osobowych w apteczkę doraźnej pomocy zagwarantuje szeroki dostęp do podstawowych środków niesienia pierwszej pomocy w każdej sytuacji i miejscu - dodała Anna Szumańska.

W jakich pojazdach apteczka jest obowiązkowa obecnie?

Aktualnie w Polsce apteczka doraźnej pomocy - czyli apteczki samochodowe - jest obowiązkowa wyłącznie w pojazdach służących do zawodowego lub publicznego przewozu osób bądź do nauki jazdy. Chodzi zatem o:

taksówki ,

, pojazdy nauki jazdy i egzaminowania,

autobusy , ale - jak podkreśla Ministerstwo Infrastruktury - za wyjątkiem autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej lub w przewozach okazjonalnych wykonywanych w granicach administracyjnych miasta i gminy)

, ale - jak podkreśla Ministerstwo Infrastruktury - za wyjątkiem autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejskiej i podmiejskiej lub w przewozach okazjonalnych wykonywanych w granicach administracyjnych miasta i gminy) pojazdy ciężarowe przystosowane do przewozu osób.

Warto jednak podkreślić, że teraz nie ma takiego wymogu w stosunku do samochodów osobowych.