Apel MON ws. kart mobilizacyjnych. „Nie daj się dezinformacji”

RMF24

Ministerstwo Obrony Narodowej ostrzega przed coraz częściej pojawiającymi się w sieci fałszywymi i zmanipulowanymi informacjami dotyczących kart mobilizacyjnych. MON apeluje, aby zachować ostrożność i nie udostępniać niesprawdzonych treści.

Resort wyjaśnił, że nadawanie przydziałów mobilizacyjnych nie jest nową procedurą i jest realizowana od wielu lat jako stały element systemu obronnego państwa.

MON ostrzega przed fałszywymi kartami mobilizacyjnymi

Wojskowe Centra Rekrutacji prowadzą ewidencję osób objętych obowiązkiem obrony i nadają przydziały zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP. „Takie działania nie oznaczają rozpoczęcia powszechnej mobilizacji ani masowego powoływania obywateli do wojska” - podkreśliło ministerstwo.

„Nie daj się dezinformacji”

Resort zwrócił uwagę, że w przestrzeni informacyjnej pojawiają się również spreparowane, wygenerowane przez AI wizerunki rzekomych kart mobilizacyjnych.

„Masz wątpliwości dotyczące dokumentu? Skontaktuj się ze swoim Wojskowym Centrum Rekrutacji i zweryfikuj informację u źródła. Nie daj się dezinformacji i zawsze sprawdzaj informacje w oficjalnych źródłach” - apeluje MON.