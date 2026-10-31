Apel biskupów w obliczu kryzysu i polaryzacji w Polsce. Modlitwa na Jasnej Górze

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W obliczu narastającego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego członkowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowali apel o nieeskalowanie sporu, podjęcie konstruktywnego dialogu oraz pokojowe rozwiązywanie trudności. Kościół zachęca do modlitwy za naród, a na Jasnej Górze odprawiono mszę w intencji ojczyzny.

Członkowie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydali oficjalne oświadczenie, w którym wyrazili głęboki niepokój wobec wydarzeń rozgrywających się wokół Trybunału Konstytucyjnego. Hierarchowie zwrócili uwagę, że przedłużający się spór o konstytucyjne podstawy funkcjonowania państwa nie sprzyja budowaniu jedności narodowej.

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„Trwający już od dłuższego czasu spór o konstytucyjne podstawy funkcjonowania Rzeczpospolitej nie służy budowaniu jedności i pojednania narodowego, a jego eskalacja prowadzi do głębokiego kryzysu państwa” – ocenili biskupi.

W oświadczeniu podkreślono, że Kościół nie zamierza rozstrzygać przyczyn konfliktu ani wskazywać winnych. Jednak w trosce o dobro wspólne i spokój społeczny, biskupi zaapelowali o powstrzymanie się od dalszej eskalacji sporu oraz o podjęcie konstruktywnego dialogu.

Apel o modlitwę i wsparcie dla narodowego pojednania

Hierarchowie zwrócili się do „wszystkich ludzi dobrej woli”, którym leży na sercu dobro kraju, o wspieranie wszelkich wysiłków na rzecz narodowego porozumienia i pojednania. W szczególny sposób zaapelowali do wiernych o modlitwę za Polskę.

„Módlmy się o światło i mądrość dla rządzących i wszystkich odpowiedzialnych za życie publiczne, by troska o dobro mieszkańców naszego kraju i o dobro wspólne była dla nich najważniejszą powinnością” – napisali członkowie Prezydium KEP.

Jasna Góra z wezwaniem

Klasztor paulinów na Jasnej Górze również przypomniał o nieprzerwanej modlitwie w intencji Ojczyzny, która każdego dnia rozbrzmiewa w sercu duchowej stolicy Polski. W sobotę modlitwy te nabrały jednak szczególnego znaczenia.

„Jasna Góra od wieków pozostaje miejscem, w którym Polacy szukają pojednania. Dlatego dziś ze szczególną troską powierzamy losy kraju, ład państwowy oraz dialog publiczny opiece Jasnogórskiej Pani, prosząc, by dobro wspólne narodu stało ponad wszelkimi podziałami” – napisał o. Marcin Ciechanowski, dyrektor biura prasowego Jasnej Góry.

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Codziennie o godzinie 15:30 w Kaplicy Matki Bożej odprawiana jest msza za Ojczyznę – tradycja ta sięga czasów stanu wojennego. Wieczorem, o 21:00, odbywa się Apel Jasnogórski, podczas którego wierni powierzają Polskę i Kościół opiece Matki Bożej. W sobotę, jak podkreślił o. Ciechanowski, „to szczególne błaganie wybrzmi ze spotęgowaną siłą w sercu Sanktuarium, przed Cudownym Obrazem Matki Bożej”.

Klasztor paulinów zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w narodową modlitwę – zarówno poprzez osobistą obecność w Sanktuarium, jak i za pośrednictwem transmisji medialnych.

„Wybuch radości w Rosji i na Białorusi”. Polski spór wodą na młyn wschodniej propagandy „Wybuch radości w białoruskiej i rosyjskiej propagandzie był łatwy do przewidzenia. Im większy polityczny chaos w Polsce, tym większe jest ich zadowolenie. Nie kibicują żadnej ze stron sporu wokół TK. Ich interes jest inny: podsycać konflikt. Im…

„Modlitwa pozostaje naszym najważniejszym fundamentem w budowaniu ojczyzny opartej na wzajemnym szacunku i sprawiedliwości. W dobie wielu wyzwań, przed którymi staje nasza Ojczyzna i społeczeństwo, wspólnotowa modlitwa przed tronem Królowej Polski pozostaje naszym najważniejszym duchowym fundamentem” – podkreślił o. Ciechanowski.

Kulisy kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego

Do eskalacji kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego doszło po ogłoszeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Za osobę kierującą pracami Trybunału uznana została wybrana przez obecny Sejm sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Przed siedzibą Trybunału doszło do napięć i demonstracji, a na miejscu pojawiła się policja.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Zawieszenie prezesa, protesty i szarpanina z prezydentem W piątek wieczorem policja i Służba Ochrony Państwa weszły na teren Trybunału Konstytucyjnego, a sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła zawieszenie prezesa Bogdana Święczkowskiego, którego nie wpuszczono do budynku. Prezydent Karol Nawrocki przerwał…

W nocy z piątku na sobotę prezydent Karol Nawrocki przerwał lot do Senegalu i przybył do siedziby Trybunału. W mediach pojawiły się nagrania dokumentujące jego wejście do budynku oraz spór pomiędzy przedstawicielami prezydenta a osobami wybranymi przez obecny Sejm na sędziów TK. Strony przedstawiają odmienne wersje wydarzeń dotyczących przebiegu zajścia.

Po opuszczeniu budynku Trybunału prezydent ogłosił zwołanie pilnych konsultacji z udziałem sił parlamentarnych, argumentując, że doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego.