Czy warto uczestniczyć w zajęciach angielskiego online? Czy nauka w sposób zdalny jest tak samo skuteczna, jak lekcje stacjonarne? Poznaj zalety e-lekcji i dowiedz się, dlaczego warto zapisać się na tego rodzaju zajęcia.

/ Materiały prasowe

Znajomość języka angielskiego uznawana jest obecnie za swego rodzaju standard. Nic dziwnego, w końcu to właśnie z angielskim spotykamy się niemalże na każdym kroku. Anglojęzyczne wtrącenia takie jak "sorry" czy "hello" częstokroć używane są przez nas na co dzień. Naturalnie znajomość opisywanego języka wymagana jest również przez zdecydowaną większość pracodawców. W związku z powyższym coraz większa liczba osób decyduje się na szlifowanie swoich umiejętności językowych. W tym celu biorą oni udział w prywatnych lekcjach organizowanych przez szkoły językowe.

Niestety, takie rozwiązanie nie zawsze jest w stanie przynieść oczekiwany efekt. Uczestnictwo w tego rodzaju zajęciach wymaga bowiem dopasowania swojego dziennego grafiku. Zdarza się również, że sposób w jaki przekazywana jest wiedza nie do końca trafia w nasze oczekiwania. Na szczęście istnieje proste, wygodne i - co najważniejsze - efektywne rozwiązanie opisanego problemu. Mowa oczywiście o kursach języka angielskiego online.

Angielski online - lekcje dopasowane do twoich potrzeb!

Klasyczny model nauczania w szkole językowej wymaga osobistego pojawienia się na lekcji. Niestety, w obecnych czasach ostatnim, na co może narzekać zdecydowana większość osób jest nadmierna ilość wolnego czasu. Tymczasem lekcje angielskiego online nie wymagają od nas osobistego pojawienia się w danym miejscu, a tym samym dopasowania i tak sztywnego już grafiku zajęć. Uczyć możemy się bowiem w niemalże każdym, dowolnie wybranym miejscu. Również pora nie ma większego znaczenia.

W szkole językowej Lincoln (https://lincoln.edu.pl/online/) są one bowiem prowadzone od godziny 7.00 do aż 22.00. Dzięki temu każdy może uczyć się angielskiego w najwygodniejszym dla niego miejscu i czasie.

Zdarza się, że sposób w jaki przekazywana jest wiedza nie do końca spełnia nasze oczekiwania. W przypadku lekcji angielskiego online prowadzonych przez szkołę Lincoln, problem ten nie ma racji bytu. Dlaczego? Ponieważ przed przystąpieniem do nauki ma miejsce personalizacja celów językowych. Dzięki temu model nauczania dopasowany jest do indywidualnych potrzeb kursanta.

Niekwestionowaną zaletą angielskiego online jest możliwość swobodnej konwersacji z nauczycielem. Co więcej, na e-zajęciach w szkole Lincoln mówią głównie nie nauczyciele, a właśnie uczniowie. Taki sposób nauki umożliwia eliminację często popełnianych błędów. Warto dodać, iż dzięki wykorzystaniu ciekawych i nowoczesnych materiałów, kursanci poznają przydatne wyrażenia i zwroty ułatwiające swobodne prowadzenie dialogu.

A co ze skutecznością? Czy nauka angielskiego online jest tak samo efektywna, jak lekcje stacjonarne? Zdecydowanie tak, ponieważ nad pracą lektorów czy też nativ speakerów prowadzących zajęcia czuwa ten sam zespół metodyczny, który obecny jest podczas zajęć stacjonarnych. Co więcej, uczniowie biorący udział w lekcjach angielskiego prowadzonych w sposób zdalny, mają stały dostęp do materiałów online.

Nauka języka angielskiego z lektorem na żywo to wygodny i prosty sposób na przyswojenie wiedzy. W końcu wszystko, czego potrzebujesz do uczestnictwa w lekcji to chęci, trochę czasu oraz słuchawki i komputer z dostępem do internetu.