Andrzej Poczobut ubiega się o mieszkanie komunalne

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Działacz Związku Polaków na Białorusi i dziennikarz Andrzej Poczobut złożył we wtorek wniosek o wynajem mieszkania z zasobów miasta Białystok dla siebie i swojej rodziny. Dokument podpisał podczas konferencji prasowej z udziałem prezydenta miasta, Tadeusza Truskolaskiego.

Andrzej Poczobut w Białymstoku podczas podpisania wniosku o wynajem mu i jego rodzinie mieszkania w tym mieście (fot. Artur Reszko)

Andrzej Poczobut w Białymstoku podczas podpisania wniosku o wynajem mu i jego rodzinie mieszkania w tym mieście (fot. Artur Reszko) / PAP

Po złożeniu wniosku Poczobut podziękował władzom Białegostoku oraz wszystkim osobom zaangażowanym w pomoc jego rodzinie. Wyraził wdzięczność za życzliwe przyjęcie i wsparcie, jakie otrzymali.

Wyjaśnił, że z mieszkania na co dzień będą korzystać przede wszystkim jego dzieci. Sam zamierza mieszkać w Grodnie na Białorusi, jednak podczas wizyt w Polsce będzie zatrzymywał się w tym lokalu. Jak zaznaczył, dzięki temu będzie mógł czuć się tam jak u siebie.

Więziony przez białoruski reżim

Andrzej Poczobut, jeden z liderów polskiej mniejszości na Białorusi, od maja 2023 roku odbywał karę ośmiu lat pozbawienia wolności w kolonii karnej w Nowopołocku. Władze białoruskie oskarżyły go o podżeganie do nienawiści oraz działania wymierzone przeciwko państwu. Organizacje broniące praw człowieka uznawały jednak te zarzuty za bezpodstawne i określały Poczobuta mianem więźnia politycznego.

Polskie władze przez cały okres jego uwięzienia zabiegały o jego uwolnienie. Na wolność wyszedł pod koniec kwietnia 2026 roku dzięki wielomiesięcznym działaniom dyplomatycznym oraz międzynarodowej operacji służb specjalnych z udziałem Polski, Stanów Zjednoczonych, Mołdawii i Rumunii. Następnie na polsko-białoruskiej granicy został przekazany przedstawicielom polskich władz.