W środę przed południem rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Otwierając obrady, prezydent Andrzej Duda powiedział, że będzie podtrzymywał poparcie dla Ukrainy w kontekście członkostwa w NATO i "jak największego związania się ze wspólnotą Zachodu". W spotkaniu uczestniczy - na zaproszenie gospodarza Pałacu Prezydenckiego - prezydent elekt Karol Nawrocki.

Prezydent Andrzej Duda na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

W środę w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Szef państwa polskiego na otwarciu obrad poinformował, że głównymi tematami spotkania będą zbliżający się szczyt NATO w Hadze i bezpieczeństwo energetyczne Polski.

W spotkaniu biorą udział najważniejsi polscy politycy, w tym m.in. premier Donald Tusk. Uczestniczy w nim również - na zaproszenie gospodarza Pałacu Prezydenckiego - prezydent elekt Karol Nawrocki.

Czym zajmie się Rada Bezpieczeństwa Narodowego?

W środę po godz. 11:00 rozpoczęło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, organu doradczego prezydenta w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa.

Oprócz Andrzeja Dudy, w obradach uczestniczą m.in. premier Donald Tusk, marszałkowie Sejmu i Senatu Szymon Hołownia oraz Małgorzata Kidawa-Błońska, szefowie: MSWiA Tomasz Siemoniak, MON Władysław Kosiniak-Kamysz, MSZ Radosław Sikorski, a także szefowie klubów i kół parlamentarnych. W spotkaniu udział bierze też szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła, a także - na zaproszenie Andrzeja Dudy - prezydent elekt Karol Nawrocki.

Otwierając posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że obrady będą dotyczyć dwóch wątków: polskich priorytetów na szczycie NATO, który odbędzie się w przyszłym tygodniu w Hadze, a także kwestii bezpieczeństwa energetycznego Polski.

NATO, Ukraina i Bliski Wschód

Odnosząc się do szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, gospodarz Pałacu Prezydenckiego ocenił, że na pewno będzie omawiana sytuacja na Bliskim Wschodzie, a także trwająca rosyjska agresja na Ukrainie. Będę podtrzymywał poparcie dla Ukrainy, jeżeli chodzi o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i generalnie dążenie Ukrainy do jak największego związania się ze wspólnotą Zachodu - oświadczył.

Jak podkreślił, dla NATO najważniejsze jest zachowanie jedności. Na pewno będziemy chcieli (...), aby ta jedność została zachowana i na pewno będziemy tak się starali prowadzić sprawy, aby tę jedność w jak największym stopniu zachować - zapowiedział. Prezydent wyraził też opinię, że więzi transatlantyckie w ramach NATO powinny być jak najbardziej zacieśniane. Jednocześnie zapewnił, że nie ma żadnych informacji, aby były plany ograniczania amerykańskiej obecności w Polsce.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

Jednym z wątków, który prezydent poruszył na początku posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, jest bezpieczeństwo energetyczne Polski. Andrzej Duda poinformował, że chce porozmawiać z przedstawicielami rządu i parlamentu m.in. o postępach w budowie elektrowni jądrowej. Pierwszy blok ma zostać uruchomiony w 2036 r., w stosunku do pierwotnych założeń to są już trzy lata opóźnienia - podkreślił.

Szef państwa polskiego ocenił, że realizowanie inwestycji w ustalonych terminach ma fundamentalne znaczenie również z punktu widzenia zamawiania "poszczególnych elementów". Podkreślił, że "tak wynika z jego rozmów z przedstawicielami firm, które są odpowiedzialne za tą inwestycję". Jednocześnie zwrócił się do uczestników RBN z pytaniem, jak postrzegają przyszłe inwestycje w energię atomową. Są eksperci, którzy twierdzą, że to one (SMR, małe reaktory modułowe - przyp. red.) powinny być przyszłością - wskazał.

Kolejną kwestią, o której prezydent chce rozmawiać na środowym posiedzeniu RBN, jest wpływ energii produkowanej przez odnawialne źródła na stabilność sieci. Zdaniem głowy państwa jest "duży znak zapytania" dotyczący spójności rządowych dokumentów strategicznych z obszaru energetyki. Z jednej strony mamy taką sytuację, że Ministerstwo Przemysłu, co jest moim zdaniem absolutnie słuszną i jedyną drogą, planuje duże inwestycje w budowę elektrowni atomowych. (...) Ale z drugiej strony Ministerstwo Klimatu i Środowiska kładzie właśnie duży nacisk na tworzenie odnawialnych źródeł energii i coraz większy ich udział w miksie energetycznym - powiedział.

Prezydent Andrzej Duda przewodniczy posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim w Warszawie / Piotr Nowak / PAP

Andrzej Duda o zaproszeniu Karola Nawrockiego: Oczywiste przyczyny

Andrzej Duda powiedział też, że sprawy, które będą omawiane podczas środowego posiedzenia RBN, będą dotyczyć przyszłości, dlatego też postanowił zaprosić na RBN prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Pozwoliłem sobie zaprosić prezydenta elekta z oczywistych przyczyn. Uznałem, że jest to oczywiste, że jako ten, który za sześć tygodni obejmie odpowiedzialność za sprawy państwowe i zajmie miejsce prezydenta RP, (...) już w tej chwili był obecny, z uwagi na to, że kwestie są w ogromnej części przyszłe - mówił.

Poprzednie posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego - poświęcone bezpieczeństwu Polski w obecnej sytuacji międzynarodowej - odbyło się 24 lutego b.r., w trzecią rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę.