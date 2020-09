"Będę wykonywał obowiązki do czasu, gdy będzie to akceptowane" - tak doniesienia nt. rekonstrukcji rządu komentował Andrzej Adamczyk, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Minister infrastruktury dodawał, że oddaje się do dyspozycji pana premiera, kierownictwa koalicji i kierownictwa partii. "Wiele jest różnych koncepcji, nie zastanawiam się nad tym, mamy dużo zadań do realizacji" – mówił Adamczyk. "Nie wiem, czy jest taka sytuacja, że ktoś mnie nie widzi w rządzie. Nie słyszałem na dziś, abym przestał pełnić funkcję ministra infrastruktury" - zapewniał.

