Po 26 latach od zagadkowego zaginięcia Moniki z Legnicy jest nadzieja na rozwiązanie sprawy. Do polskiej rodziny zgłosiła się 27-letnia Amerykanka, która przypuszcza, że może być zaginioną ponad ćwierć wieku temu dziewczynką.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Super Express dotarł do kobiety, która pomaga Amerykance i rodzinie Moniki w spotkaniu się. To Natalia Brand, która zajmuje się poszukiwaniami osób zaginionych.

Jak Amerykanka dowiedziała się, że może być zaginioną Moniką Bielawską? To bardzo skomplikowana historia. Ta kobieta do niedawna nie znała szczegółów dotyczących swojego pochodzenia i tego, że jest adoptowana - mówi w rozmowie z gazetą Natalia Brand.

Wówczas postanowiła poszukać informacji o swojej biologicznej rodzinie. Jej amerykańscy rodzice zdradzili jej, że urodziła się w Polsce. Zaczęła więc przeglądać internet, gdzie trafiła na bazę osób zaginionych. Tam zobaczyła zdjęcie Moniki Bielawskiej i uznała, że jest do niej podobna.

Później doszło do kontaktu z panią Natalią, która powiadomiła rodzinę zaginionej i policję.

Cytat Z początku mama Moniki była w szoku, który przerodził się w ciekawość, a później ekscytację. Według mnie jest podobieństwo między nimi. Do sprawy podchodzimy jednak ostrożnie i czekamy na wyniki badań DNA, które poznamy za kilka tygodni - dodaje Natalia Brand.

Matka zaginionej, pani Magdalena, mieszka obecnie w Niemczech i czeka na spotkanie z kobietą.

Podobno najpierw wywieziono ją na Ukrainę, a stamtąd poleciała dalej - mówi nam pani Julia, babcia Moniki.

Porwanie sprzed apteki

16 lipca 1994 roku dziadkowie zabrali gorączkujące dziecko do lekarza. Po drodze spotkali ojca dziewczynki. Poszli do apteki zrealizować receptę, a Monikę zostawili pod opieką taty. Wtedy widzieli dziecko po raz ostatni. Ojciec z córką zniknęli. Matka dziecka była wtedy u znajomej.

Przez lata trwały poszukiwania małej Moniki oraz jej ojca, który zapadł się pod ziemię. Policja szukała mężczyzny, który przez długi czas był nieuchwytny. Wystawiono za nim międzynarodowy list gończy. W końcu udało się go ująć w 1998 roku na terenie Austrii. Po przewiezieniu do Polski mężczyzna ponownie uciekł. Przez kilka kolejnych lat znowu nie można było go odnaleźć. Dopiero w 2008 roku mężczyzna ponownie pojawił się w Polsce. Wtedy też rozpoczął się jego proces.

Na początku mężczyzna nie przyznawał się do winy. Wcześniej jednak w trakcie składania zeznań w prokuraturze stwierdził, że sprzedał dziewczynkę za 20 milionów starych złotych. Potem wielokrotnie zmieniał zeznania. Od 2013 roku odbywa karę 15 lat pozbawienia wolności za uprowadzenie i sprzedaż dziecka.