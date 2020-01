PKP Intercity realizuje największy program inwestycyjny w swojej historii. W ramach strategii "PKP Intercity - Kolej Dużych Inwestycji" do 2023 r. na zakup nowych wagonów i lokomotyw oraz modernizację taboru już posiadanego, a także na stacje postojowe spółka przeznaczy około 7 mld zł. Dzięki realizowanemu programowi inwestycyjnemu po jego zakończeniu w 2023 roku tabor PKP Intercity będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowany. Dodatkowo w 94 proc. pociągów pasażerowie skorzystają z klimatyzacji, a w co najmniej 77 proc. z nich także z bezprzewodowego internetu. W każdym pociągu przewidziana będzie również przestrzeń przystosowana dla osób poruszających się na wózkach oraz wydzielone miejsce na rowery, co dodatkowo ułatwi podróż pasażerom posiadającym specjalne potrzeby.

PKP Polskie Linie Kolejowe / Materiały prasowe W sumie, w ramach strategii do 2023 roku PKP Intercity zmodernizuje ponad 700 wagonów i kupi 185 nowych. Pasażerowie skorzystają także z 12 nowych i 14 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz dwóch składów typu push-pull. Ponadto przewoźnik kupi 118 i zmodernizuje blisko 200 lokomotyw elektrycznych i spalinowych. Część pojazdów będzie przystosowana do prędkości 200 km/h lub wyższej. W 2018 r. i 2019 r. spółka zrealizowała istotną cześć tego programu. Wartość dotychczas zakontraktowanych inwestycji w ramach największej w historii Spółki strategii taborowej wzrosła do ponad 4 mld zł. PKP Intercity równolegle dba o zabezpieczenie zaplecza technicznego. W 2019 roku PKP Intercity prowadzi ponad 76 inwestycji infrastrukturalnych w zakresie stacji postojowych i infrastruktury towarzyszącej, mających na celu wzrost efektywności i komfortu realizowanych przewozów. Spółka rozszerzyła umowę na dostawę 20 lokomotyw Griffin z nowosądeckim Newagiem. W ramach prawa opcji producent dostarczy 10 dodatkowych pojazdów. Tym samym PKP Intercity otrzyma łącznie aż 30 nowoczesnych lokomotyw elektrycznych, a wartość zamówienia wzrośnie do 551,4 mln zł brutto.

Przewoźnik modernizuje także posiadane wagony. Już teraz pasażerowie mogą skorzystać z 90 wagonów typu 111A zmodernizowanych przez FPS - H. Cegielski w Poznaniu oraz 10 wagonów 140A-10, których przebudowę wykonało konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki i bydgoskiej Pesy. Poznańskie przedsiębiorstwo zrealizuje dla PKP Intercity jeszcze dwa inne kontrakty: budowę 81 nowych wagonów przeznaczonych dla połączeń ekspresowych (w tym 55 w zamówieniu podstawowym oraz 26 w ramach zatwierdzonego już prawa opcji) oraz przebudowę 10 wagonów na wagony restauracyjne. Modernizacją wagonów zajmuje się także PESA Bydgoszcz. PKP Intercity skorzystała z prawa opcji przy trzech zawartych umowach na modernizację 163 wagonów.

Dodatkowo zostanie zmodernizowane kolejne 82 pojazdy co daje liczbę aż 245 komfortowych wagonów. Ponadto latem 2019 r. PKP Intercity podpisała z producentem umowę na modernizację elektrycznych zespołów trakcyjnych. PESA odnowi i zmodyfikuje 14 jednostek ED74, które ponownie będą mogły zabrać na swój pokład pasażerów. Całkowitą nowością będzie natomiast 12 nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, które wyprodukuje dla przewoźnika Stadler Polska. Wartość zamówienia wynosi 1,015 mld zł brutto i stanowi istotną część realizowanego programu taborowego. Nowe pojazdy będą przypominały wyglądem używane obecnie jednostki Flirt3. / materiały prasowe / RMF 24