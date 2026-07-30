Ambasador USA zabrał głos w sprawie wydarzeń na Lubelszczyźnie

RMF24

Stany Zjednoczone zapewniły o pełnym wsparciu dla Polski po tym, jak - najprawdopodobniej - rosyjski pocisk manewrujący naruszył polską przestrzeń powietrzną i spadł na Lubelszczyźnie. Ambasador USA w Warszawie Tom Rose poinformował, że Waszyngton pozostaje w stałym kontakcie z polskimi władzami i sojusznikami z NATO, podkreślając, że incydent jest traktowany „z najwyższą powagą”.

W nocy ze środy na czwartek rakieta - najprawdopodobniej uzbrojony rosyjski pocisk manewrujący Ch-101 - wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną i spadł w okolicy wsi Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim, około 100 kilometrów od polskiej granicy. Do zdarzenia doszło podczas kolejnego zmasowanego ataku powietrznego Rosji na Ukrainę.

Po południu komunikat w tej sprawie zamieścił na platformie X ambasador USA w Polsce Tom Rose. „Jesteśmy w stałym kontakcie z polskim rządem - w tym szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem MSZ Radosławem Sikorskim - jak również z ambasadorem USA przy NATO Mattem Whitakerem oraz sojusznikami z NATO, po dzisiejszym porannym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez wystrzelony przez Rosję pocisk, który spadł głęboko na terytorium Polski” - napisał dyplomata.

„Każde naruszenie terytorium państwa sojuszniczego NATO traktujemy z najwyższą powagą. Mieliśmy szczęście i jesteśmy wdzięczni, że nie było ofiar. Stany Zjednoczone stanowczo stoją po stronie Polski. Ściśle koordynujemy działania z polskimi władzami w miarę postępu śledztwa i pozostajemy zaangażowani w obronę terytorium Sojuszu oraz utrzymanie zbiorowego bezpieczeństwa NATO” - zapewnił.

Jest nagranie z momentu uderzenia w Tarnawie-Kolonii. To prawdopodobnie rosyjska rakieta Ch-101 Moment upadku niezidentyfikowanego obiektu w miejscowości Tarnawa-Kolonia w województwie lubelskim - po nocnym ataku Rosji na Ukrainę - uchwyciły kamery monitoringu w gminie Turobin. Nagranie pokazał portal informacyjny bilgoraj.com.pl.

Sposób na odstraszanie rosyjskiej agresji

Głos w tej sprawie zabrała również, cytowana przez Polską Agencję Prasową, kongresmenka Partii Demokratycznej Marcy Kaptur. Polityk podkreśliła, że stała obecność wojskowa USA w Polsce to kluczowy sposób odstraszania rosyjskiej agresji.

„To domniemane wtargnięcie do Polski rosyjskiego pocisku jest nie do zaakceptowania, a Stany Zjednoczone muszą podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby wesprzeć naszych sojuszników w NATO” - zaznaczyła, oceniając, że najlepszym sposobem, by bronić sojuszników USA i chronić ludność cywilną, „jest pomoc Ukrainie w powstrzymywaniu tych ataków u ich źródła”.

Kongresmenka, współprzewodnicząca polsko-amerykańskiego zespołu parlamentarnego, opowiedziała się za zwiększeniem pomocy dla Ukrainy i rozszerzeniem produkcji systemów obrony powietrznej wraz z sojusznikami.