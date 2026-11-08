Ambasador USA reaguje na tragedię w Krakowie. „Uderza rozmiar szoku”

RMF24

Prezydent Donald Trump łączy się w bólu z bliskimi ofiar sobotniej tragedii w Krakowie – zapewnił we wpisie ambasador USA w Polsce Tom Rose. We wpisie na X Rose podkreślił, że zamordowanych „opłakuje cała Ameryka”. W wyniku ataku 24-latka zginęło 6 osób. Napastnik postrzelił 15 osób.

„Uderza rozmiar szoku, który wywołała w Polsce wczorajsza, potworna zbrodnia w Krakowie. Przemoc na taką skalę jest tu nie tylko czymś niespotykanym; jest wręcz nie do pomyślenia i całkowicie obca polskiemu charakterowi narodowemu” - napisał amerykański dyplomata na platformie X.

Rose podkreślił, że Polska jest „tak niezwykle bezpieczna, spokojna i uporządkowana właśnie dlatego, że jej mieszkańcy są tak przyzwoici”.

„Przebywanie w kraju, w którym takie zło pozostaje tak obce codziennemu życiu, gdzie cały naród wzdraga się z przerażenia na samą myśl o nim, a głębia żalu ujawnia prawdziwą dobroć jego mieszkańców, jest czymś niezwykle cennym” - podkreślił ambasador USA w Polsce.

Zapewnił, że „dzisiaj, gdy Polska opłakuje ofiary prezydent USA Donald Trump i Ameryka opłakują je razem z nią”.

To drugi wpis Rose’a na X w związku z tragedią w Krakowie. W sobotę amerykański dyplomata zapewnił, że „Ameryka stoi w tej mrocznej godzinie u boku Polski i ukochanych obywateli Krakowa”.

Strzały na Rynku Głównym w Krakowie

W sobotę ok. godz. 15.00 24-letni mężczyzna otworzył ogień do przypadkowych osób na Rynku Głównym w Krakowie. Zastrzelił sześć osób, a 15 ranił. Sam też został ranny. Jego stan jest krytyczny.

Ofiary śmiertelne to cztery kobiety i dwóch mężczyzn. Ustalono już tożsamość wszystkich ofiar. Zginęły trzy Polki: 47-letnia, 53-letnia oraz 61-letnia. Czwarta kobieta, która zginęła od kul napastnika, to 51-letnia kobieta, której narodowości wojewoda na razie nie podaje. Musi bowiem zostać o tym poinformowana jej rodzina. Mężczyźni zastrzeleni przez zamachowca to 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii oraz Polak, którego wieku jeszcze nie podano.

Wśród 15 osób postrzelonych przez napastnika - poza Polakami - są obywatele Wielkiej Brytanii, Portugalii, Rosji, Niemiec i Austrii.