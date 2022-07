Z badań wynika, że nadużywanie alkoholu dotyczy ponad 2,5 mln Polaków. W rodzinach z problemem alkoholowym żyje 3-4 mln osób, w tym 1,5-2 mln dzieci. Z kolei 700-900 tys. osób w naszym kraju jest uzależnionych od alkoholu.

/ Materiały prasowe

Uzależnienie to powszechna choroba i jest to choroba, która może dotknąć każdego - cierpią na nią kobiety i mężczyźni, młodzież i osoby starsze, osoby z wykształceniem podstawowym i profesorowie, pracownicy etatowi i właściciele firm, księża i lekarze, osoby o dochodach wysokości średniej krajowej i milionerzy.

Żyjąc z osobą uzależnioną robimy wszystko, żeby ją uratować i wyrwać ze szponów nałogu. Oprócz lęku o życie ukochanej osoby, pojawia się często złość i wiele innych negatywnych emocji względem sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.

Należy jednak pamiętać o tym, że uzależnienie to choroba - nie jest wyborem, a przymusem. Chorobą, która wywołuje kompleks zjawisk fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których używanie substancji dominuje nad innymi aktywnościami w życiu człowieka. Wiąże się z upośledzeniem kontroli, poczuciem przymusu i kontynowaniem używania, pomimo jego szkodliwych następstw.

Zastanawiając się, co czuje alkoholik, jak nie pije, trzeba pomyśleć o bardzo przykrych objawach takich jak: bezsenność, majaczenie, halucynacje. Alkoholicy, którzy przestają pić, muszą zwrócić uwagę na takiej objawy jak: zwiększone tętno, początek niepokoju, atak paniki, drżenie ciała.

Z tego właśnie powodu, zaprzestanie picia powinno odbywać się pod opieką specjalistów którzy mają doświadczenie w niwelowaniu skutków nagłej abstynencji i będą mogli udzielić wsparcia psychicznego osobie uzależnionej.

Jak w każdej chorobie, tak i w przypadku uzależnienia, odwlekanie diagnozy i nie podjęcie leczenia jest igraniem ze zdrowiem i życiem. Cierpienie z powodu uzależnienia jest jedną z najgorszych rzeczy, które mogą się przydarzyć człowiekowi. Nie tylko ma bardzo szkodliwy wpływ na organizm, ale ma również bardzo negatywne konsekwencje dla środowiska osoby uzależnionej. Wpływa na przyjaźnie, pracę i rodzinę, czasami prowadząc uzależnionego na skraj. To wtedy przychodzi moment, kiedy musi zdecydować, czy skorzystać z usług ośrodka terapii uzależnień. To kluczowy moment w życiu każdej osoby uzależnionej, gdzie obranie tej ścieżki jest najlepszą opcją na odzyskanie kontroli nad sobą.

Celem terapii, jest nauczenie pacjenta życia bez zażywania środków psychoaktywnych, tak aby po zakończeniu tego procesu mógł być szczęśliwy bez konieczności uciekania się do konsumpcji. Z biegiem czasu, pacjent jest w stanie nauczyć się na nowo komunikacji i stopniowo odbudować swoje życie osobiste, w tym relacje z bliskimi.

Dlaczego osobie uzależnionej, tak ciężko zaakceptować fakt, że jest chora?

Po pierwsze, problemem jest stygmatyzacja. Słysząc określenie "alkoholik" czy “narkoman", zdecydowana większość społeczeństwa widzi oczyma wyobraźni zaniedbanego bezdomnego z butelką denaturatu w ręku, opcjonalnie świeżo wypuszczonego z więzienia, znęcającego się nad rodziną złodzieja.

Przez tego typu kategoryzację i stygmatyzację, osoby uzależnione są przepełnione wstydem i poczuciem winy. Boją się szukać pomocy w obawie o reakcję społeczeństwa.

Ale jest też całe grono "wysokofunkcjonujących" osób zmagających się z problemem uzależnienia, które nie szukają pomocy, właśnie ze względu na piętno, którego spodziewają się doświadczyć ze strony społeczeństwa.

Alkoholicy wysokofunkcjonujący, czyli HFA (ang. High Functioning Alcoholics) to grupa osób z problemem uzależnienia, która przeczy stereotypowemu i często krzywdzącemu obrazowi osoby uzależnionej, jaki jest utożsamiany z kryminalistą lub osobą bezdomną. Są to osoby na pozór szczęśliwe, zaradne, cieszące się sympatią i szacunkiem społecznym oraz odnoszące sukcesy zawodowe. Pracownicy korporacji, prezesi, właściciele firm, politycy, gwiazdy show-biznesu, prawnicy, lekarze, generalnie osoby z szeroko pojętej kategorii "ludzi sukcesu".

Fakt sukcesów zawodowych, wysoki status materialny, brak ewidentnych strat ponoszonych przez alkohol i przede wszystkim wyobrażenie "standardowego" alkoholika, skutecznie uniemożliwiają dostrzeżenie i zajęcie się problemem.

Może refleksja nad tą kwestią pozwoli Ci bez wstydu i strachu przed odrzuceniem, szukać pomocy, jeśli kontrolowanie picia staje się dla Ciebie problemem? Ośrodki uzależnień są miejscem w którym nie dostaniesz "łatki", a pomoc i akceptację, tak potrzebną na wymagającej drodze do zdrowia.

Po drugie, błędne myślenie, że wystarczy silna wola aby wyjść z nałogu. Dlaczego błędne? Ponieważ choroba ta nie podlega woli, jesteśmy wobec niej bezsilni i terapia jest konieczna aby tę bezsilność zaakceptować. Mechanizmy występujące w uzależnieniu są skomplikowane i ich zrozumienie jest niezbędne do utrzymania abstynencji. Jednym z nich jest Mechanizm Iluzji i Zaprzeczeń. Na początku służy on do uzasadniania zażywania substancji, a w następnych stadiach do minimalizowania problemu i racjonalizowania.

Osobie uzależnionej jest niezwykle ciężko przebić się przez wszystkie mechanizmy, które kierują chorobą. Jeżeli jednak się to uda, bardzo ważne jest aby udała się po profesjonalną pomoc.

Na co więc zwracać uwagę wybierając Ośrodek Terapii Uzależnień?

1. Wpis do Rejestru Podmiotów Leczniczych

Placówka powinna działać legalnie i zatrudniać odpowiednio wykwalifikowany personel. Aby mieć pewność, które miejsca spełniają te wymagania, należy sprawdzić Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Wówczas można mieć pewność, że posiadane przez ośrodek certyfikaty są wystawione rzetelnie i potwierdzają faktyczny stan rzeczy.

2. Kadra i możliwość wykonania badań

Dużym plusem każdego ośrodka jest możliwość wykonania badań lekarskich oraz laboratoryjnych na miejscu, a także możliwość spotkania z lekarzem psychiatrą. Należy zwrócić uwagę na przejrzystość i prezentację kadry oraz kwalifikacje psychoterapeutów do prowadzenia terapii uzależnień.

3. Atmosfera, warunki i wyżywienie

Wybrany ośrodek leczenia uzależnień musi być najlepszy względem oczekiwań i potrzeb pacjenta. Miejsce, w którym panuje przyjazna atmosfera, które samo w sobie zachęca do pobytu w nim, również będzie działać terapeutycznie.

4. Opinie o ośrodku

Dokonując wyboru, warto zapoznać się także z opiniami byłych pacjentów, na temat ośrodków, w których mieli okazję przebywać. W tym celu można sprawdzić oceny zamieszczane w wizytówkach Google lub recenzje pisane na profilach w mediach społecznościowych.

5. Atrakcje dodatkowe i spędzanie czasu wolnego

Istotny jest harmonogram dnia w ośrodku - najlepiej taki, który uwzględnia czas wolny na własne przemyślenia, ale i proponuje inne rozwiązania. Atrakcje sportowe, ośrodkowa biblioteczka - są to ważne i rozwojowe możliwości spędzania wolnego czasu.

SOZO - greckie słowo, które oznacza zbawienie, uzdrowienie, uwolnienie i powodzenie.

Tym właśnie jest ośrodek leczenia uzależnień Wyspa SOZO, w którym można znaleźć profesjonalną diagnozę, wiedzę, a przede wszystkim skuteczną pomoc w walce z uzależnieniem.

Ośrodek wpisany jest do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem Księgi: 000000234396. Jako Podmiot Leczniczy, Ośrodek musi zapewnić wysokie standardy w kwestii warunków, jak i zespołu medycznego i terapeutycznego. Na stałe z Ośrodkiem współpracują psychiatrzy, lekarze, pielęgniarki i aż 4 specjalistów certyfikowanych z minimum 10-letnim doświadczeniem.

/ Materiały prasowe

Pacjenci, w zależności od stanu fizycznego oraz psychicznego, mogą liczyć na dwie formy pomocy: detoksykacji w pierwszym etapie leczenia oraz terapii. Detoksykacja trwa od kilku do kilkunastu dni i polega na oczyszczeniu organizmu z toksyn nagromadzonych na skutek zażywania substancji odurzających. Cały proces odbywa się pod okiem personelu medycznego, który dba o bezpieczeństwo pacjenta i jego komfort. Celem detoksu jest przede wszystkim minimalizacja i łagodzenie skutków odstawienia używek. W następnym etapie, zalecane jest pozostanie na terapii odwykowej, która trwa 28 dni. Dzięki terapii, Pacjent uzyskuje informację na temat uzależnienia, mechanizmów choroby i uczy się jak sobie z nimi radzić.

Pacjenci mają dostęp do siłowni, zajęć fitness, relaksacyjnych, nauki tańca. Wokół jest mnóstwo terenów zielonych, cisza, spokój potrzebne do odzyskania równowagi i wsłuchania się w swoje myśli.

Ośrodek prowadzony jest przez rodzinę, dla której ta praca stała się poniekąd misją. Mieszkają na terenie ośrodka, aby w razie potrzeby być jak najbliżej pacjentów.

/ Materiały prasowe

Wyspa SOZO

Zawady, ul. Piwna 7

42-110 Popów

tel. 48 884 831 831, 48 502 222 626

www.wyspasozo.pl

/ Materiały prasowe