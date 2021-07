IMGW ostrzega przed burzami z gradem niemal w całej Polsce z wyjątkiem Lubelszczyzny, Podlasia i Podkarpacia. W czterech województwach obowiązuje alert trzeciego stopnia. Chodzi o Mazowsze, Śląsk, województwo łódzkie oraz wschodnie powiaty województwa wielkopolskiego. Ulewne opady deszczu mogą tam wynieść lokalnie nawet do 90 l/mkw., a porywy wiatru - do 120 km/h.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

W związku z burzami przechodzącymi po południu nad woj. śląskim strażacy z tego regionu otrzymali do godz. 19 łącznie 160 zgłoszeń, w tym m.in. o kilkunastu uszkodzonych dachach. Cały czas napływają nowe zgłoszenia. Jak dotąd najwięcej interwencji odnotowano w powiatach: zawierciańskim oraz częstochowskim.

Nawałnica przeszła po południu nad powiatem chrzanowskim w Małopolsce. Strażacy dostali ponad 80 zgłoszeń. Jak powiedział dziennikarzowi RMF FM rzecznik straży pożarnej w Krakowie Sebastian Woźniak, wezwania dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew i połamanych gałęzi. W jednym przypadku drzewo spadło na samochód. Nie ma informacji o poszkodowanych.

Najwyższe alerty w czterech województwach

Burze z gradem o różnej intensywności prognozowane są dziś na większości obszaru Polski. W Małopolsce, województwie świętokrzyskim, na Śląsku i Opolszczyźnie, a także w Wielkopolsce, woj. kujawsko-pomorskim, lubuskim, na Warmii i Mazurach oraz w południowej części Pomorza - obowiązują ostrzeżenia stopnia drugiego. Dla pozostałego obszaru Pomorza oraz województwa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego wydano alert stopnia pierwszego.



Najtrudniejsza sytuacja ma być na Mazowszu, Śląsku, w województwie łódzkim oraz wschodnich powiatach województwa wielkopolskiego, dla których wydano alert najwyższego, trzeciego stopnia. Tam burzom towarzyszyć mają ulewne opady deszczu wynoszące przeważnie od 30 do 60 l/mkw., choć lokalnie dochodzące aż do 90 litrów na metr kwadratowy. Porywy wiatru wynieść mogą nawet 120 km/h. Miejscami padać będzie grad.



Jednocześnie - za wyjątkiem Dolnego Śląska oraz województwa zachodniopomorskiego - wciąż w całej Polsce obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna w dzień może wynieść do 33 stopni, a temperatura minimalna w nocy sięgnie 22 stopni Celsjusza.

Gdzie jest burza? Sprawdź aktualną mapę pogody

Gdzie pada?





W czwartek mogą pojawić się trąby powietrzne

W czwartek zachmurzenie, lokalne opady deszczu i burze występować już będą w całym kraju. W trakcie burz spadnie do 30-40 l/mkw., a lokalnie nawet do 60 l/mkw. deszczu, zwłaszcza a Pomorzu Wschodnim i Kujawach. Porywy wiatru znów osiągać będą do ok. 100 km/h.



Również w czwartek istnieć będzie zagrożenie wystąpieniem trąby powietrznej - we wschodniej połowie kraju. Miejscami porywy osiągać będą do 110 km/h. Spaść też może duży grad.

W całym kraju będzie też ciepło, a na wschodzie upalnie. Termometry pokażą tego dnia od 24 stopni nad morzem i w obszarach podgórskich, do 32 stopni na wschodzie kraju. Na zachodzie będzie to ok. 27-29 stopni.