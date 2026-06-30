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Alert w systemie energetycznym. To trzeci raz w historii

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 30 czerwca (13:59)

Alert w systemie energetycznym. Polskie Sieci Elektroenergetyczne trzeci raz w historii ogłosiły tak zwane "przywołanie na rynku mocy". To specjalny środek do odbudowy rezerwy w sytuacjach dużego zapotrzebowania na energię. Co oznacza to "przywołanie"?

Alert w systemie energetycznym. To trzeci raz w historii
/Shutterstock

Określone podmioty muszą dziś od godz. 18 do 21 dostarczyć do systemu ustaloną umowami ilość mocy. Kolejni odbiorcy, którzy także mają umowy, muszą natomiast w tym czasie ograniczyć pobór. 

PSE uspokajają, że choć zapotrzebowanie na energię jest w ostatnich dniach wysokie, dzisiejsza decyzja ma tylko umożliwić odnowienie rezerw. 

Powodów jest kilka - między innymi wysokie zapotrzebowanie na energię u naszych sąsiadów - mówił Maciej Wapiński z PSE.

Nie możemy w związku z tym liczyć na import energii od sąsiadów, bo energia u nich jest po prostu droższa. Doszło też do awarii w jednostkach konwencjonalnych. Jest stosunkowo niska generacja źródeł odnawialnych między innymi z elektrowni wiatrowych. 

Maciej Wapiński zastrzega, że dzisiejsza decyzja PSE nie ma żadnego wpływu na indywidualnych odbiorców.
 

Tagi: pge

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