Alert w systemie energetycznym. To trzeci raz w historii

Określone podmioty muszą dziś od godz. 18 do 21 dostarczyć do systemu ustaloną umowami ilość mocy. Kolejni odbiorcy, którzy także mają umowy, muszą natomiast w tym czasie ograniczyć pobór.
PSE uspokajają, że choć zapotrzebowanie na energię jest w ostatnich dniach wysokie, dzisiejsza decyzja ma tylko umożliwić odnowienie rezerw.
Powodów jest kilka - między innymi wysokie zapotrzebowanie na energię u naszych sąsiadów - mówił Maciej Wapiński z PSE.
Nie możemy w związku z tym liczyć na import energii od sąsiadów, bo energia u nich jest po prostu droższa. Doszło też do awarii w jednostkach konwencjonalnych. Jest stosunkowo niska generacja źródeł odnawialnych między innymi z elektrowni wiatrowych.
Maciej Wapiński zastrzega, że dzisiejsza decyzja PSE nie ma żadnego wpływu na indywidualnych odbiorców.