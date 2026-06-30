Alert w systemie energetycznym. To trzeci raz w historii

RMF24

Alert w systemie energetycznym. Polskie Sieci Elektroenergetyczne trzeci raz w historii ogłosiły tak zwane "przywołanie na rynku mocy". To specjalny środek do odbudowy rezerwy w sytuacjach dużego zapotrzebowania na energię. Co oznacza to "przywołanie"?

Określone podmioty muszą dziś od godz. 18 do 21 dostarczyć do systemu ustaloną umowami ilość mocy. Kolejni odbiorcy, którzy także mają umowy, muszą natomiast w tym czasie ograniczyć pobór.

PSE uspokajają, że choć zapotrzebowanie na energię jest w ostatnich dniach wysokie, dzisiejsza decyzja ma tylko umożliwić odnowienie rezerw.

Powodów jest kilka - między innymi wysokie zapotrzebowanie na energię u naszych sąsiadów - mówił Maciej Wapiński z PSE.

Nie możemy w związku z tym liczyć na import energii od sąsiadów, bo energia u nich jest po prostu droższa. Doszło też do awarii w jednostkach konwencjonalnych. Jest stosunkowo niska generacja źródeł odnawialnych między innymi z elektrowni wiatrowych.

Maciej Wapiński zastrzega, że dzisiejsza decyzja PSE nie ma żadnego wpływu na indywidualnych odbiorców.

