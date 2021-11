Cztery zastępy ratowników górniczych poszukują pracownika rybnickiej kopalni Chwałowice. Z mężczyzną utracono kontakt, po tym jak ok. 700 metrów pod ziemią przerwana została tama izolacyjna - wynika z informacji Polskiej Grupy Górniczej. Dwaj inni pracujący w pobliżu górnicy trafili do szpitala.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Podczas prac przy tamie izolacyjnej doszło do jej przerwania oraz wylania się tzw. podsadzki, czyli mieszaniny wody i popiołu - poinformował rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Przy tamie, w wyrobisku ok. 700 m pod ziemią, pracowało wówczas trzech górników. Dwaj z nich zostali już przetransportowani na powierzchnię i trafili do rybnickiego szpitala. Trwają poszukiwania trzeciego poszkodowanego.

W akcji uczestniczą cztery zastępy ratownicze - z kopalni Chwałowice oraz z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Ratownicy mają do przeszukania stosunkowo niewielki teren, gdzie doszło do wylania się podsadzki.



Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do przerwania tamy - będzie to przedmiotem postępowania.



Rybnicki Ruch Chwałowice jest częścią kopalni ROW - jednego z wiodących zakładów Polskiej Grupy Górniczej, będącej największym krajowym producentem węgla kamiennego.