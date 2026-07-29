Akcja CBA w mazowieckich szpitalach. Są zatrzymania

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Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do sześciu szpitali w województwie mazowieckim. Funkcjonariusze zabezpieczyli dokumenty i nośniki danych w związku ze śledztwem dotyczącym łapówek i ustawiania zamówień publicznych. Zatrzymane zostały trzy osoby.

28 lipca funkcjonariusze warszawskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do sześciu szpitali na terenie województwa mazowieckiego. Działania prowadzone były na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, która nadzoruje całe postępowanie. Podczas przeszukań zabezpieczono dokumentację oraz nośniki danych.

Zarzuty dla trzech osób

Jak informuje CBA, zatrzymano trzy osoby, którym przedstawiono już zarzuty. Według ustaleń śledczych, w latach 2020-2021 mogło dochodzić do przyjmowania łapówek przez osoby pełniące funkcje publiczne. Sprawa dotyczy także możliwego ustawiania zamówień publicznych w placówkach medycznych.

Śledczy weryfikują również prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z samorządowego wsparcia finansowego, przeznaczonego na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego.

Centralne Biuro Antykorupcyjne nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie.