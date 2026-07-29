Akcja CBA w mazowieckich szpitalach. Są zatrzymania

28 lipca funkcjonariusze warszawskiej Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do sześciu szpitali na terenie województwa mazowieckiego. Działania prowadzone były na polecenie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, która nadzoruje całe postępowanie. Podczas przeszukań zabezpieczono dokumentację oraz nośniki danych.
Zarzuty dla trzech osób
Jak informuje CBA, zatrzymano trzy osoby, którym przedstawiono już zarzuty. Według ustaleń śledczych, w latach 2020-2021 mogło dochodzić do przyjmowania łapówek przez osoby pełniące funkcje publiczne. Sprawa dotyczy także możliwego ustawiania zamówień publicznych w placówkach medycznych.
Śledczy weryfikują również prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z samorządowego wsparcia finansowego, przeznaczonego na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego.
Centralne Biuro Antykorupcyjne nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie.