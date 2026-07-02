RMF24

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała o zatrzymaniu w Warszawie Polaka i Białorusina. Mężczyźni za pieniądze mieli realizować zlecenia obcego wywiadu.

Działali na rzecz obcego wywiadu. Polak i Białorusin w rękach ABW

Działali na rzecz obcego wywiadu. Polak i Białorusin w rękach ABW / Shutterstock

ABW informuje, że zatrzymani przekazywali obcym służbom m.in. zdjęcia i filmy z wydarzeń organizowanych przez mniejszość białoruską w Warszawie. „Materiały te były następnie wykorzystywane w działaniach propagandowych reżimu białoruskiego” - podkreślono.

Z komunikatu prokuratury wynika, że obydwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące działania na rzecz obcego wywiadu w latach 2024–2025 na terenie Warszawy i innych miejscowości (art. 130 § 1 kk). Grozi im co najmniej 5 lat więzienia.

Śledczy wyjaśnili, że zatrzymani mężczyźni na Telegramie werbowali osoby różnych narodowości o działań na rzecz obcego wywiadu. Za wykonane zlecenia otrzymywały one wynagrodzenie w kryptowalutach.

Białorusin Aliaksei B. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Polak Rafał G. otrzymał zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Objęto go też dozorem policyjnym.

ABW podkreśla, że możliwe są kolejne zatrzymania w tej sprawie.

Rzecznik Prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński ujawnił na portalu X, że zatrzymany Białorusin ma 19-lat, a Polak - 44 lata.

„W listopadzie ub. r. funkcjonariusze ABW zatrzymali do tej sprawy troje Białorusinów i dwoje Ukraińców” - przypomniał.