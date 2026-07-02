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Działali na rzecz obcego wywiadu. Polak i Białorusin w rękach ABW

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 lipca (09:36)

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała o zatrzymaniu w Warszawie Polaka i Białorusina. Mężczyźni za pieniądze mieli realizować zlecenia obcego wywiadu.

Działali na rzecz obcego wywiadu. Polak i Białorusin w rękach ABW
Działali na rzecz obcego wywiadu. Polak i Białorusin w rękach ABW /Shutterstock
  • ABW zatrzymała w Warszawie Polaka i Białorusina podejrzanych o działanie na rzecz obcego wywiadu.
  • Białorusin został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące, Polak ma zakaz opuszczania kraju i dozór policyjny.
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ABW informuje, że zatrzymani przekazywali obcym służbom m.in. zdjęcia i filmy z wydarzeń organizowanych przez mniejszość białoruską w Warszawie. „Materiały te były następnie wykorzystywane w działaniach propagandowych reżimu białoruskiego” - podkreślono.

Z komunikatu prokuratury wynika, że obydwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące działania na rzecz obcego wywiadu w latach 2024–2025 na terenie Warszawy i innych miejscowości (art. 130 § 1 kk). Grozi im co najmniej 5 lat więzienia.

Śledczy wyjaśnili, że zatrzymani mężczyźni na Telegramie werbowali osoby różnych narodowości o działań na rzecz obcego wywiadu. Za wykonane zlecenia otrzymywały one wynagrodzenie w kryptowalutach. 

Białorusin Aliaksei B. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Polak Rafał G. otrzymał zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Objęto go też dozorem policyjnym. 

ABW podkreśla, że możliwe są kolejne zatrzymania w tej sprawie. 

Rzecznik Prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński ujawnił na portalu X, że zatrzymany Białorusin ma 19-lat, a Polak - 44 lata. 

„W listopadzie ub. r. funkcjonariusze ABW zatrzymali do tej sprawy troje Białorusinów i dwoje Ukraińców” - przypomniał. 

Źródło: RMF24
Tagi: szpiegostwo Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

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