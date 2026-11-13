AI wygenerowała głos lektora. Przełomowy wyrok warszawskiego sądu

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Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że wykorzystanie w reklamie wygenerowanego przez sztuczną inteligencję głosu, łudząco podobnego do głosu lektora Jarosława Łukomskiego, miało cechy deepfake. Firma JFC Polska ma usunąć materiały, opublikować przeprosiny oraz zapłacić lektorowi 30 tys. zł zadośćuczynienia i ponad 17 tys. zł rekompensaty. Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawa toczyła się przed Wydziałem Własności Intelektualnej Sądu Okręgowego w Warszawie od końca stycznia. Dotyczyła stworzenia i użycia przez spółkę JFC Polska cyfrowego modelu głosu Jarosława Łukomskiego w reklamach jej produktów - bez wiedzy i zgody lektora.

Sąd w większości podzielił argumentację Łukomskiego i jego pełnomocników. W wydanym w piątek orzeczeniu nakazał firmie usunięcie materiałów wykorzystujących sporny głos oraz zakazał ich używania w przyszłości.

„Łudząco podobne” głosy

W trakcie procesu analizowano, czy głos wykorzystany w reklamie może być utożsamiany z głosem Łukomskiego. Powołany przez sąd biegły ocenił, że z perspektywy przeciętnego odbiorcy oba głosy są „wyraźnie, łudząco podobne”.

Sędzia Sylwia Wit vel Wilk wskazała w uzasadnieniu, że reklama miała charakter deepfake - materiału stworzonego przy użyciu sztucznej inteligencji, który może sprawiać wrażenie, że konkretna osoba wypowiada słowa, których w rzeczywistości nie powiedziała.

Jak podkreślił sąd, kluczowe jest to, czy odbiorcy mogą uznać, że treść rzeczywiście pochodzi od osoby naśladowanej przez taki materiał. W ocenie sądu może to naruszać m.in. prawo do prywatności i ochrony wizerunku.

Głos jako dobro osobiste

Warszawski sąd uznał, że głos każdej osoby jest dobrem osobistym i podlega ochronie - niezależnie od jej popularności czy zawodowej rozpoznawalności.

Nie podzielił tym samym stanowiska pełnomocników Łukomskiego, którzy argumentowali, że jako znany lektor posiada on szczególnie rozpoznawalny „głos premium”. Sąd zaznaczył, że ochrona dotyczy głosu każdego indywidualnego człowieka.

Głos, jako narzędzie identyfikacji powoda, został stworzony przez sztuczną inteligencję i wykorzystany przez przypisanie powodowi wypowiedzi, których nie wygłosił - wskazała sędzia. Dodała, że jest to pierwszy tego rodzaju spór w polskiej praktyce sądowej. Podobne rozstrzygnięcia zapadały wcześniej m.in. w Niemczech.

Przeprosiny, usunięcie reklam i pieniądze dla lektora

Zgodnie z wyrokiem JFC Polska ma opublikować przeprosiny przez 45 dni na swoim profilu na Facebooku, przez 14 dni na stronie internetowej oraz w portalu Wirtualne Media.

Firma ma również zapłacić Łukomskiemu 30 tys. zł zadośćuczynienia wraz z odsetkami i ponad 17 tys. zł rekompensaty. Została też obciążona kosztami procesu. Sąd zasądził kwoty niższe od tych, których domagał się powód, wskazując m.in. na wątpliwości dotyczące metod wyceny jego strat.

Po ogłoszeniu wyroku Łukomski powiedział, że jest zadowolony z rozstrzygnięcia i ocenił, że sprawa „tworzy nowe warunki” dla wykorzystywania głosów przez AI.

Wyrok nie jest prawomocny. Pełnomocnicy JFC Polska przekazali, że po konsultacji z klientem zdecydują o ewentualnych dalszych krokach.