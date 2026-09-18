Agencja Moody’s obniżyła rating Polski. Domański komentuje

„Obniżenie ratingu Polski do poziomu A3 odzwierciedla nasze oczekiwania dotyczące trwałego pogorszenia się kondycji fiskalnej kraju. Utrzymują się wysokie deficyty fiskalne, co prowadzi do znacznego wzrostu długu publicznego i – w połączeniu z rosnącymi kosztami obsługi długu – osłabia wskaźniki zdolności obsługi długu” - wskazała Moody’s.
Agencja zwróciła też uwagę na słabszą skuteczność polityki fiskalnej, m.in. z powodu procyklicznego charakteru budżetu i ograniczonej odbudowy rezerw w okresie dobrej koniunktury.
"Ponadto oceniamy, że skuteczność polityki fiskalnej uległa osłabieniu, co wynika z procyklicznego nastawienia budżetowego w ostatnich latach oraz ograniczonej gotowości lub zdolności polskich władz do odbudowy buforów budżetowych w okresie sprzyjającej koniunktury gospodarczej. Skuteczność krajowych ram fiskalnych w Polsce również uległa osłabieniu, ponieważ coraz większa część narastającego zadłużenia powstaje poza zakresem krajowej reguły zadłużenia" - dodano.
Stabilna perspektywa i oceny innych agencji
Stabilna perspektywa oznacza, że ryzyka dla ratingu na poziomie „A3” są – zdaniem Moody’s – zrównoważone. Agencja liczy na utrzymanie silnego wzrostu gospodarczego i stabilizację długu sektora publicznego na poziomie 70–75 proc. PKB pod koniec obecnej dekady.
„Odzwierciedla ona naszą ocenę solidnego, silnego wzrostu gospodarczego oraz stabilizacji zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych na poziomie 70–75 proc. PKB pod koniec lat 20. XXI wieku, którego poziom będzie ograniczany przez reguły fiskalne, których przestrzegania zakładamy” - podaje Moody's.
We wrześniu 2025 roku Moody’s obniżyła perspektywę ratingu Polski do negatywnej. Po najnowszej decyzji trzy główne agencje oceniają wiarygodność kredytową kraju na podobnym poziomie: Moody’s na „A3”, a Fitch i S&P na „A-”. Perspektywa S&P jest stabilna, a Fitch – negatywna.
Minister finansów: Będziemy konsekwentnie wzmacniać finanse publiczne, ale potrzebna jest do tego współpraca
Do decyzji agencji odniósł się już w serwisie X minister finansów Andrzej Domański.
"Dotąd Moody’s miała najwyższą ocenę Polski spośród trzech głównych agencji – po obniżce dostosowała ją do poziomu agencji Fitch i S&P" - zauważył minister.
„Traktujemy tę decyzję poważnie, ale spokojnie. Polska gospodarka szybko rośnie, a jej fundamenty pozostają mocne. Będziemy konsekwentnie wzmacniać finanse publiczne, ale potrzebna jest do tego współpraca wszystkich instytucji państwa, w tym Prezydenta" - dodał.