Afera Zondacrypto. Zarzuty dla Artura K., przeszukania w bazie paliwowej

We wtorek funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K.
O zarzutach dla Artura K. poinformował po południu Prokurator Generalny Waldemar Żurek.
„To udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej Zondacrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. To także kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka - prokuratorzy i policjanci przy użyciu zaawansowanego sprzętu kryminalistycznego prowadzą oględziny i przeszukanie terenu bazy paliwowej, na której był widziany przed zaginięciem” – napisał Waldemar Żurek.
W komunikacie opublikowanym na stronie Prokuratury Krajowej prok. Adamiak poinformowała, że po zakończeniu przesłuchania zatrzymanego Artura K. prokurator podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania wobec niego środków zapobiegawczych.
Wyjaśniła, że do zatrzymania doszło w ramach śledztwa dotyczącego „bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu, oraz przechowywania walut typu fiat, oraz kryptowalut w ramach giełdy Zondacrypto i doprowadzenia w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem”.
Przeszukania w bazie paliwowej
Na polecenie prokuratora przeprowadzono również przeszukanie w miejscu zamieszkania Artura K., gdzie znaleziono i zabezpieczono dokumentację dotyczącą działalności giełdy Zondacrypto.
„Obecnie trwają również czynności przeszukania i oględzin bazy paliwowej, na której terenie Sylwester Suszek był ostatnio widziany przed zaginięciem w marcu 2022 r. Czynności prowadzą funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod nadzorem zespołu prokuratorów, z udziałem biegłych oraz z wykorzystaniem zaawansowanego specjalistycznego sprzętu i technik kryminalistycznych” - przekazała prok. Adamiak.
Kierwiński potwierdza: To były funkcjonariusz policji
„W ramach śledztwa Zondacrypto zatrzymano kolejną osobę. To były funkcjonariusz policji, który współpracował z tą firmą” - przekazał we wtorek szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że w tym tygodniu prokuratorzy bardzo intensywnie pracują w śledztwie dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka.
Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Artur K. to jeden z byłych naczelników Wydziału ds. walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W policji służył do 2018 roku.
Afera Zondacrypto
Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia br. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.
Na początku sierpnia br. postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r. W ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto aresztowano m.in. byłego już szefa PKOl Radosława Piesiewicza.