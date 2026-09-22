Afera Zondacrypto. Zarzuty dla Artura K., przeszukania w bazie paliwowej

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Prokuratura przedstawiła zarzuty Arturowi K., zatrzymanemu we wtorek w związku z aferą Zondacrypto. Chodzi o udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej ZondaCrypto i pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Zatrzymany to były funkcjonariusz policji.

Artur K. (w środku) doprowadzony do delegatury departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach (PAP/Art Service)

Artur K. (w środku) doprowadzony do delegatury departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach (PAP/Art Service) / PAP

We wtorek funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego PK zatrzymali Artura K.

O zarzutach dla Artura K. poinformował po południu Prokurator Generalny Waldemar Żurek.

„To udział w grupie przestępczej, pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy użytkowników giełdy kryptowalutowej Zondacrypto i pranie pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. To także kolejny krok w wyjaśnieniu okoliczności sprawy zaginięcia Sylwestra Suszka - prokuratorzy i policjanci przy użyciu zaawansowanego sprzętu kryminalistycznego prowadzą oględziny i przeszukanie terenu bazy paliwowej, na której był widziany przed zaginięciem” – napisał Waldemar Żurek.

W komunikacie opublikowanym na stronie Prokuratury Krajowej prok. Adamiak poinformowała, że po zakończeniu przesłuchania zatrzymanego Artura K. prokurator podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania wobec niego środków zapobiegawczych.

Wyjaśniła, że do zatrzymania doszło w ramach śledztwa dotyczącego „bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu, oraz przechowywania walut typu fiat, oraz kryptowalut w ramach giełdy Zondacrypto i doprowadzenia w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem”.

Przeszukania w bazie paliwowej

Na polecenie prokuratora przeprowadzono również przeszukanie w miejscu zamieszkania Artura K., gdzie znaleziono i zabezpieczono dokumentację dotyczącą działalności giełdy Zondacrypto.

„Obecnie trwają również czynności przeszukania i oględzin bazy paliwowej, na której terenie Sylwester Suszek był ostatnio widziany przed zaginięciem w marcu 2022 r. Czynności prowadzą funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach pod nadzorem zespołu prokuratorów, z udziałem biegłych oraz z wykorzystaniem zaawansowanego specjalistycznego sprzętu i technik kryminalistycznych” - przekazała prok. Adamiak.

Kierwiński potwierdza: To były funkcjonariusz policji

„W ramach śledztwa Zondacrypto zatrzymano kolejną osobę. To były funkcjonariusz policji, który współpracował z tą firmą” - przekazał we wtorek szef MSWiA Marcin Kierwiński. Dodał, że w tym tygodniu prokuratorzy bardzo intensywnie pracują w śledztwie dotyczącym zaginięcia Sylwestra Suszka.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Artur K. to jeden z byłych naczelników Wydziału ds. walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W policji służył do 2018 roku.

Afera Zondacrypto

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia br. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia br. postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r. W ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto aresztowano m.in. byłego już szefa PKOl Radosława Piesiewicza.