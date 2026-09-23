Afera Zondacrypto. Wniosek o areszt dla byłego policjanta

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Prokuratura skierowała do sądu wniosek o areszt wobec Artura K. zatrzymanego w sprawie Zondacrypto - poinformowała w środę rzeczniczka Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak. Jako podstawę zastosowania aresztu prokurator wskazał uzasadnioną obawę ucieczki lub ukrycia się podejrzanego, grożącą mu surową karę, a także uzasadnioną obawę matactwa procesowego lub bezprawnego utrudniania postępowania w inny sposób. Wcześniej były policjant usłyszał zarzuty, nie przyznał się do winy.

„Fikcyjne wierzytelności, wyczyszczone konta i wyprowadzone 3900 Bitcoinów. Śląski Wydział PK zakończył przesłuchanie Artura K. w śledztwie dotyczącym Zondacrypto. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i sabotażu procedur bezpieczeństwa na szkodę klientów giełdy. Podejrzany nie przyznaje się do winy, ale w ocenie prokuratora zebrany materiał dowodowy stanowi podstawę do skierowania do sądu wniosku o tymczasowy areszt. Rozliczymy to do spodu - bez układów, bez wyjątków i bez taryfy ulgowej - skomentował minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Waldemar Żurek.

Przeszukanie w mieszkaniu Artura K. i bazie paliwowej

Do zatrzymania Artura K. doszło w ramach śledztwa dotyczącego „bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu, oraz przechowywania walut typu fiat, oraz kryptowalut w ramach giełdy Zondacrypto i doprowadzenia w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem”.

Na polecenie prokuratora przeprowadzono również przeszukanie w miejscu zamieszkania Artura K., gdzie znaleziono i zabezpieczono dokumentację dotyczącą działalności giełdy Zondacrypto, a także bazy paliwowej, na której terenie Sylwester Suszek był ostatnio widziany przed zaginięciem w marcu 2022 roku.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Artur K. to jeden z byłych naczelników Wydziału ds. walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W policji służył do 2018 roku.

Śledztwo ws. Zondacrypto

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia br. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia br. postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r. W ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto aresztowano m.in. byłego już szefa PKOl Radosława Piesiewicza.