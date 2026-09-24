Afera Zondacrypto: Były policjant Artur K. tymczasowo aresztowany

RMF24

Były policjant Artur K., zatrzymany w związku ze sprawą Zondacrypto, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. O tym, że sąd przychylił się do wniosku prokuratury, poinformował w środę wieczorem na platformie X minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego Anna Adamiak przekazała w środę, że wniosek prokuratury trafił do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, a uzasadnieniem dla zastosowania aresztu wobec Artura K., wskazanym przez prokuratora, była uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się podejrzanego, grożąca mu surowa kara, a także uzasadniona obawa matactwa procesowego lub bezprawnego utrudniania postępowania w inny sposób.



„Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i wyraził zgodę na tymczasowe aresztowanie Artura K. na 3 miesiące” - napisał Żurek na X.

Jakie zarzuty usłyszał Artur K.?

Artur K., jeden z byłych naczelników Wydziału ds. walki z cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i sabotażu procedur bezpieczeństwa na szkodę klientów giełdy. Podejrzany nie przyznaje się do winy, ale w ocenie prokuratora zebrany materiał dowodowy stanowi podstawę do skierowania do sądu wniosku o tymczasowy areszt. Rozliczymy to do spodu - bez układów, bez wyjątków i bez taryfy ulgowej - skomentował minister sprawiedliwości, Prokurator Generalny Waldemar Żurek.

Do zatrzymania Artura K. doszło w ramach śledztwa dotyczącego „bezprawnego pozbawienia wolności Sylwestra Suszka oraz wprowadzenia w błąd wielu osób co do możliwości zakupu, oraz przechowywania walut typu fiat, oraz kryptowalut w ramach giełdy Zondacrypto i doprowadzenia w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem”.

Policjanci przeszukali miejsce, gdzie ostatnio był widziany Sylwester Suszek

Na polecenie prokuratora przeprowadzono również przeszukanie w miejscu zamieszkania Artura K., gdzie znaleziono i zabezpieczono dokumentację dotyczącą działalności giełdy Zondacrypto, a także bazy paliwowej, na której terenie Sylwester Suszek był ostatnio widziany przed zaginięciem w marcu 2022 roku.

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia 2026 r. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.

Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem toczącym się w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej, związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, którego los jest nieznany od marca 2022 r. W ramach śledztwa w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto aresztowano m.in. byłego już szefa PKOl Radosława Piesiewicza.