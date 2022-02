Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy kolejne osoby podejrzewane o udział w korupcji w wojsku - w 6. Batalionie Dowodzenia w Krakowie. Do tej pory w tej sprawie zarzuty usłyszało już 31 osób.

/ Maciej Kulczyński / PAP

Trzej zatrzymani to przedsiębiorcy z Krakowa i okolic. Wydział komunikacji społecznej Biura przekazał, że zatrzymań dokonali funkcjonariusze krakowskiej delegatury CBA.



"W latach 2018-2020 zatrzymani mieli wręczać korzyści majątkowe ppłk. Marcinowi M., który w tamtym czasie pełnił funkcję dowódcy 6. Batalionu Dowodzenia w Krakowie. M. jest głównym podejrzanym w tej sprawie" - poinformował wydział.



Korupcyjny proceder miał dotyczyć m.in. organizacji imprez i wydarzeń, w których brało udział wojsko. Według śledczych doszło do nielegalnej współpracy pomiędzy prywatnymi spółkami i podmiotami należącymi do zatrzymanych przez CBA, a krakowskim batalionem.



Śledztwo CBA nadzoruje wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie zatrzymani usłyszeli zarzuty korupcyjne.

Prokurator nie wnosił o areszt wobec przedsiębiorców, zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze - przekazał w komunikacie wydział.



Śledztwo nadal rozwija się i pojawiają się w nim nowe wątki, dlatego CBA nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie.