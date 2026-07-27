Afera Epsteina. Polscy śledczy poprosili Francuzów o pomoc

RMF24

Polscy prokuratorzy prowadzący śledztwo w sprawie afery Jeffreya Epsteina podjęli współpracę z francuską prokuraturą. Jak dowiedział się reporter RMF FM, chodzi o tamtejsze postępowanie obejmujące działalność nieżyjącego już agenta modelek Jean-Luca Brunela. Ten mężczyzna miał werbować dla Epsteina modelki w Ameryce Południowej.

Z informacji reportera RMF FM Krzysztofa Zasady wynika, że polscy prokuratorzy skierowali do Francuzów tzw. europejski nakaz dochodzeniowy. Celem jest uzyskanie od nich dokumentacji i dowodów zgromadzonych we francuskim śledztwie dotyczącym Brunela i osób z nim współpracujących.

W zeszłym miesiącu polscy i francuscy prokuratorzy spotkali się w siedzibie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) w związku z podjęciem współpracy. Polski wniosek został już częściowo zrealizowany.

Jean-Luca Brunel w 2022 roku popełnił w paryskim więzieniu samobójstwo.

Daniel Siad nie żyje. Co na to polscy śledczy?

W ubiegłym tygodniu media obiegła informacja o śmierci Daniela Siada – mężczyzny podejrzewanego o to, że był „naganiaczem” Jeffreya Epsteina. Ciało mężczyzny znaleziono w domu na przedmieściach Paryża. Ten mężczyzna był w zainteresowaniu polskiej prokuratury z racji tego, że przewijał się w aferze. Nie został jednak przesłuchany ani w charakterze świadka, ani podejrzanego.