Afera Collegium Humanum. 11 osób zatrzymanych

RMF24

Na polecenie prokuratora ze śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej funkcjonariusze CBA i straży granicznej zatrzymali 11 osób. Akcja służb jest związana ze śledztwem dotyczącym Collegium Humanum.

Zatrzymani to osoby, które pełnią lub pełniły w przeszłości wysokie funkcje w dwóch prywatnych uczelniach wyższych. Są z Mazowsza oraz z Wielkopolski. Agenci CBA zatrzymali je rano na polecenie śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej, prowadzącej śledztwo w sprawie afery Collegium Humanum.

„Dalsze informacje po zakończeniu czynności” - przekazała na platformie X Prokuratura Krajowa.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński sprecyzował, że sześć osób zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a pięć straży granicznej.

To kontynuacja wielowątkowego postępowania, które dotyczy handlu dyplomami wyższej uczelni oraz prania brudnych pieniędzy. Jeszcze dziś zatrzymani mają zostać przetransportowani do siedziby prokuratury w Katowicach, gdzie mają usłyszeć zarzuty.

Wielowątkowe śledztwo ws. Collegium Humanum

Prywatna uczelnia, która powstała w 2018 r., oferowała błyskawiczne kursy, wydając dokumenty bez konieczności realnego uczestniczenia w zajęciach czy zdawania egzaminów. Dyplomy te służyły m.in. politykom, samorządowcom, urzędnikom oraz menedżerom do spełniania wymogów formalnych pozwalających na zasiadanie w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych.

Wielowątkowe śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuraturę ujawniło rozbudowaną siatkę korupcyjną, w którą zamieszani byli m.in. były rektor uczelni, liczni politycy oraz przedstawiciele władz lokalnych z całej Polski.

Dotychczas w całym śledztwie przedstawiono łącznie 407 zarzutów 84 podejrzanym. Wobec 13 podejrzanych stosowano tymczasowe aresztowanie. Wartość zabezpieczonego w postępowaniu mienia przekracza 176 mln zł.

Tydzień temu zapadł pierwszy wyrok w tej sprawie. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał sześciu byłych rektorów i prorektorów niepublicznych szkół wyższych m.in. na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata oraz wysokie grzywny.