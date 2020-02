​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Adrian Zandberg. Lidera partii Lewica Razem i posła Lewicy zapytamy o koniec SLD - sąd zdecydował, że Sojusz Lewicy Demokratycznej zmieni swoją nazwę na Nowa Lewica. To otwiera drogę do połączenia SLD i Wiosny Roberta Biedronia w jedno ugrupowanie. Czy Razem przystąpi do tego ruchu czy też pójdzie osobno?

REKLAMA