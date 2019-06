Gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM będzie były rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Adam Hofman. Stratega wielu kampanii tej partii zapytamy, co takiego musiałoby się wydarzyć, żeby partia rządząca zaczęła tracić w sondażach i czy opozycja ma jeszcze szansę na odrobienie straty do wyniku wyborczego z ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego.

