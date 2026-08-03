Adam Borowski ułaskawiony. „Nie można przepraszać za mówienie prawdy”

RMF24

Adam Borowski - działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u i były kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich - znalazł się wśród trzech osób ułaskawionych dziś przez prezydenta Karola Nawrockiego. "Byłem gotów pójść do więzienia. Nie można przepraszać za mówienie prawdy" - mówił w telewizji wPolsce24.

Jak uzasadniono ułaskawienie Borowskiego?

Prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec trzech osób. Pełnomocnicy ułaskawionych potwierdzili, że chodzi o Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza ps. „Staruch” i Piotra Pytla.

Mówiąc o motywach ułaskawienia Adama Borowskiego (choć nie wymienił na konferencji jego nazwiska - przyp. red.), prezydencki minister Mateusz Kotecki wskazał na względy humanitarne, w tym podeszły wiek oraz pogarszający się stan zdrowia. Kolejne wymienione przez niego argumenty to m.in. incydentalny charakter czynu, a także ponadprzeciętne zasługi na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

Prezydent zastosował prawo łaski wobec Borowskiego poprzez darowanie kary pozbawienia wolności oraz środków związanych z okresem próby i zatarciem skazania.

Dlaczego Adam Borowski został skazany?

Adam Borowski w 2020 r. w kontekście sprawy Polnordu powiedział, że Roman Giertych jest adwokatem, który "współpracuje z przestępcami i zapewniał nie tylko tarczę prawną, ale dawał swoich znajomych, żeby byli 'słupami'". Skutkowało to prywatnym aktem oskarżenia wobec Borowskiego sformułowanym przez Giertycha.

Po raz pierwszy - jak donosił portal oko.press - w listopadzie 2023 r. sąd w tej sprawie warunkowo umorzył postępowanie przeciwko Borowskiemu, na rok próby. „Borowski nie wykonał przeprosin, na co miał aż rok. (...) Dlatego sąd na nowo podjął sprawę. I 24 kwietnia 2025 r. sąd wydał drugi wyrok, w którym skazał już Borowskiego na pół roku więzienia” - pisał portal. Jak podało oko.press, kara była w zawieszeniu, ale nadal nie był wykonywany obowiązek przeprosin.

W marcu warszawski sąd rejonowy zdecydował w sprawie wykonania kary pozbawienia wolności wobec Borowskiego, który nie wykonał nałożonego na niego obowiązku przeprosin.

Adam Borowski po ułaskawieniu. „Nie będę przepraszał”

Informacja była spodziewana, chociaż w ogóle o tym nie myślałem - tak prezydenckie ułaskawienie na antenie telewizji wPolsce24 komentował Adam Borowski. Przyznał, że szykował się na pójście za kraty i nawet szykował sobie „mandżurek”. To była szczoteczka do zębów, bielizna, ręcznik, rzeczy osobiste - wyliczał.

Byłem gotów pójść do więzienia. Nie będę przepraszał. Nie można przepraszać za mówienie prawdy. To by była paranoja! - grzmiał opozycjonista. Stwierdził też, że na temat Romana Giertycha powiedział „świętą prawdę”.

Pan prezydent uznał, że moja wieloletnia praca na rzecz niepodległości Polski jest na tyle dużo warta, że mnie ułaskawił. Serdecznie mu za to dziękuję i zapewniam, że dalej dla Polski pracować nie zaprzestanę - stwierdził Borowski, komentując ułaskawienie w rozmowie z Telewizją Republika.

„PiS zamienił urząd prezydenta w kpinę”

Decyzję prezydenta Nawrockiego skomentował również Roman Giertych - prawnik i poseł Koalicji Obywatelskiej. To właśnie za słowa o nim skazany został Adam Borowski.

Duda ułaskawił Kamińskiego i Wąsika, którzy zostali skazani za przekroczenie uprawnień. Reprezentowałem w ich postępowaniu pokrzywdzoną. Teraz Nawrocki ułaskawił Borowskiego, skazanego gdyż lekceważył sąd i zniesławiał mnie. Borowski szkolił ludzi do „liczenia” głosów na Nawrockiego. PiS zamienił urząd Prezydenta w kpinę pełną kolesiostwa - napisał polityk KO.

Musimy w przyszłym roku wygrać taką większością, abyśmy mogli postawić Nawrockiego przed Trybunałem Stanu za brak zaprzysiężenia sędziów TK. To oznaczałoby jego koniec. Moim zdaniem uzyskanie takiej większości i taki wniosek do Trybunału powinniśmy postawić sobie jako cel w 2027 - dodał Giertych - były lider Ligi Polskich Rodzin, która przed laty tworzyła koalicyjny rząd z PiS-em i Samoobroną.

Kim jest Adam Borowski?

Adam Borowski to działacz opozycji demokratycznej w PRL, represjonowany przez ówczesny aparat bezpieczeństwa. Za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce został odznaczony w 2006 r. przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W 1995 r. Borowski był założycielem, a w latach 2000-2006 przewodniczącym Komitetu Polska-Czeczenia. W latach 2008-2010 pełnił funkcję społecznego doradcy RPO ds. uchodźców czeczeńskich.

Przez ostatnie lata Borowski związany jest ze środowiskiem „Gazety Polskiej”. Był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na Rzecznika Praw Obywatelskich, ale przegrał walkę o to stanowisko z Sylwią Gregorczyk-Abram.