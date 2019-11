Sobotnim gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie europoseł Adam Bielan. Gospodarz programu zapyta swojego gościa o to, jaka przyszłość czeka Mariana Banasia i czy służby w porę zareagowały i poinformowały premiera o wątpliwościach dotyczących szefa NIK-u.

Adam Bielan / Michał Dukaczewski / RMF FM

Adama Bielana zapytamy też o to, jak dziś wyglądają relacje między PiS-em a Porozumieniem Jarosława Gowina i czy ewentualny powrót Donalda Tuska do polskiej polityki będzie problemem dla partii rządzącej.



Zapraszamy o 8.30 do RMF FM, RMF24.PL i portalu Interia.pl.