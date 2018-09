​Sobotnim Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM będzie Adam Bielan. Z wicemarszałkiem Senatu porozmawiamy na temat zbliżającej się wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w USA - we wtorek w Białym Domu spotka się z Donaldem Trumpem. Z jakimi gwarancjami powinien wrócić Duda, by można było uznać negocjacje na najwyższym szczeblu za sukces?

Adam Bielan / RMF FM

Naszego gościa zapytamy też o kwestię wyborów samorządowych. Jedynką Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Rady Warszawy został Michał Szpądrowski. Działacz został odwołany ze sztabu Patryka Jakiego po tym, jak ujawniono jego antysemickie wpisy sprzed lat. Teraz, po upływie kilku tygodni, Szpądrowski ma zostać czołowym reprezentantem partii rządzącej w wyborach. Co na to Bielan?

