ABW zatrzymało trzech nastolatków. Planowali atak

Powiązania z międzynarodowym środowiskiem neonazistów
Jak informuje minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, zatrzymani przez ABW nastolatkowie to obywatele Polski. Są związani z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim.
Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada dowiedział się, że nastolatkowie zostali zatrzymani w Wielkopolsce i w woj. kujawsko-pomorskim, w miejscach swojego zamieszkania. To uczniowie szkół ponadpodstawowych.
„Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym” - czytamy we wpisie Tomasza Siemoniaka.
Niewykluczone kolejne zatrzymania
Jak informuje minister, dwaj 17-latkowie za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali się informacjami dotyczącymi domowej produkcji materiałów wybuchowych, konstruowania improwizowanej broni palnej oraz wytwarzania materiałów pirotechnicznych do bezpośredniego przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym.
W mieszkaniu jednego z nastolatków funkcjonariusze ABW zabezpieczyli substancje chemiczne mogące służyć do wytwarzania materiałów wybuchowych.
Decyzją sądu dwaj 17-latkowie trafili do aresztu. 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.