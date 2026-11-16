ABW zatrzymało trzech nastolatków. Planowali atak

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Trzech nastolatków - dwóch 17-latków i 16-latek - powiązanych z międzynarodowymi grupami faszystowskimi zostało zatrzymanych przez agentów ABW. Według służb przygotowywali oni atak z użyciem materiałów wybuchowych.

Powiązania z międzynarodowym środowiskiem neonazistów

Jak informuje minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, zatrzymani przez ABW nastolatkowie to obywatele Polski. Są związani z międzynarodowym środowiskiem neonazistowskim.

Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada dowiedział się, że nastolatkowie zostali zatrzymani w Wielkopolsce i w woj. kujawsko-pomorskim, w miejscach swojego zamieszkania. To uczniowie szkół ponadpodstawowych.

„Nastolatkowie nie tylko propagowali ideologię nazistowską i faszystowską, ale podejmowali już działania zmierzające do popełniania przestępstw o charakterze terrorystycznym” - czytamy we wpisie Tomasza Siemoniaka.

Groził, że zabije kolegów i nauczycieli. 16-letni Rosjanin zatrzymany w szkole na Ursynowie 16-letni obywatel Rosji groził, że zabije uczniów i dyrekcję jednej ze szkół na warszawskim Ursynowie. Chłopak został zatrzymany przez policję. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu go na trzy miesiące w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Niewykluczone kolejne zatrzymania

Jak informuje minister, dwaj 17-latkowie za pośrednictwem komunikatorów internetowych wymieniali się informacjami dotyczącymi domowej produkcji materiałów wybuchowych, konstruowania improwizowanej broni palnej oraz wytwarzania materiałów pirotechnicznych do bezpośredniego przeprowadzenia działań o charakterze terrorystycznym.

W mieszkaniu jednego z nastolatków funkcjonariusze ABW zabezpieczyli substancje chemiczne mogące służyć do wytwarzania materiałów wybuchowych.

Decyzją sądu dwaj 17-latkowie trafili do aresztu. 16-latek został umieszczony w schronisku dla nieletnich.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Gdańsku. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.