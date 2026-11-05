ABW zatrzymała sześć osób. Miały działać dla rosyjskiego wywiadu

RMF24

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Sześć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej zatrzymali funkcjonariusze ABW. Wśród zatrzymanych jest pięciu Polaków w wieku od 25 do 52 lat i 37-letnia Rosjanka.

O zatrzymaniach poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Minister przekazał w czwartek na platformie X, że sąd pod zarzutem szpiegostwa aresztował czworo z zatrzymanych, a wobec dwóch pozostałych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.

„Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymani prowadzili działalność na rzecz rosyjskich służb specjalnych oraz uczestniczyli w procederze wspierającym potencjał militarny Federacji Rosyjskiej” - napisał Siemoniak.

Transfery materiałów do Rosji

Według ustaleń śledztwa grupa miała nielegalnie dostarczać do Rosji znaczne ilości materiałów o przeznaczeniu wojskowym, wykorzystywanych do produkcji amunicji i systemów uzbrojenia. Chodzi między innymi o łuski i pociski czy sprzęt elektroniczny.

Grupa działała od trzech lat w Polsce, na Litwie i w Federacji Rosyjskiej. Towary kupowała głównie w sklepach internetowych, a następnie przewoziła je do Obwodu Królewieckiego.

Do przewozu towarów wykorzystywano samochody wyposażone w skrytki. Podejrzani wielokrotnie przekraczali granicę polsko-rosyjską.

Elementy za dwa miliony złotych

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani wywieźli do Rosji elementy amunicji warte ponad 2 miliony złotych.

Funkcjonariusze ABW od 21 października do 2 listopada przeszukali 21 miejsc na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.