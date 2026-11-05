ABW zatrzymała sześć osób. Miały działać dla rosyjskiego wywiadu

O zatrzymaniach poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
Minister przekazał w czwartek na platformie X, że sąd pod zarzutem szpiegostwa aresztował czworo z zatrzymanych, a wobec dwóch pozostałych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.
„Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, że zatrzymani prowadzili działalność na rzecz rosyjskich służb specjalnych oraz uczestniczyli w procederze wspierającym potencjał militarny Federacji Rosyjskiej” - napisał Siemoniak.
Transfery materiałów do Rosji
Według ustaleń śledztwa grupa miała nielegalnie dostarczać do Rosji znaczne ilości materiałów o przeznaczeniu wojskowym, wykorzystywanych do produkcji amunicji i systemów uzbrojenia. Chodzi między innymi o łuski i pociski czy sprzęt elektroniczny.
Grupa działała od trzech lat w Polsce, na Litwie i w Federacji Rosyjskiej. Towary kupowała głównie w sklepach internetowych, a następnie przewoziła je do Obwodu Królewieckiego.
Do przewozu towarów wykorzystywano samochody wyposażone w skrytki. Podejrzani wielokrotnie przekraczali granicę polsko-rosyjską.
Elementy za dwa miliony złotych
Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzani wywieźli do Rosji elementy amunicji warte ponad 2 miliony złotych.
Funkcjonariusze ABW od 21 października do 2 listopada przeszukali 21 miejsc na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego i wielkopolskiego.