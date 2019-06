Nie zamierza doprowadzić do powtórki sytuacji z Chile, gdzie w związku ze skandalem pedofilskim w Kościele do dymisji podał się cały episkopat. "Jestem tu, by rozmawiać" - deklaruje abp Charles Scicluna, metropolita Malty i drugi sekretarz Kongregacji Nauki Wiary, zajmujący się kwestią pedofilii w Kościele katolickim. Do Polski watykański hierarcha przyjechał na zaproszenie Konferencji Episkopatu Polski, by podzielić się wiedzą nt. problemu wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych.

