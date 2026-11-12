Abonament RTV w górę. Od stycznia zapłacisz więcej za radio i telewizor

RMF24

Polacy zapłacą więcej za korzystanie z radia i telewizji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ogłosiła nowe, wyższe stawki abonamentu RTV, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku. Kogo obejmą podwyżki, kto zostanie zwolniony z opłat i na co idą pieniądze z abonamentu?

Od stycznia nowa miesięczna opłata za posiadanie telewizora lub zestawu telewizor + radio wyniesie 34,50 zł (do tej pory było to 30 zł). W skali roku uzbiera się ztaem 414 zł – to o 48 zł więcej niż w poprzednim roku.

Dla tych, którzy mają tylko radio, opłata wzrośnie z 9,50 zł do 10,80 zł miesięcznie.

Zniżki dla płacących z wyprzedzeniem

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przewidziała zniżkę dla osób, które zdecydują się uiścić opłatę z góry na kilka miesięcy lub na cały rok. Płacąc za 12 miesięcy z góry, zamiast 414 zł, zapłacimy 372,60 zł, co oznacza ponad 40 zł oszczędności.

Nie trzeba się także martwić o podwójną opłatę, jeśli w domu masz zarówno telewizor, jak i radio. Obowiązuje tylko jedna, wyższa stawka.

Opłaty należy regulować do 25. dnia każdego miesiąca.

Kto nie musi płacić abonamentu?

Wyższe opłaty to nie wszystko. Warto pamiętać, że z obowiązku abonamentowego zwolnione są osoby, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub zdrowotnej. Ustawodawca przewidział szeroką gamę zwolnień, między innymi dla:

- osób z I grupą inwalidztwa,

- całkowicie niezdolnych do pracy,

- bezrobotnych,

- pobierających rentę socjalną, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie pielęgnacyjne,

- niesłyszących, niewidomych, inwalidów wojennych i wojskowych,

- osób korzystających z pieniędzy na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- seniorów po 60. roku życia (pod warunkiem, że ich emerytura nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia, czyli w 2026 roku – 4451,78 zł brutto miesięcznie),

- kombatantów, osób represjonowanych, weteranów wojennych.

W przypadku seniorów nie wystarczy wiek – liczy się również kryterium dochodowe oraz odpowiednia dokumentacja.

Po co właściwie płacimy abonament?

Opłata abonamentowa to nie tylko kolejny obowiązek fiskalny. Pieniądze z abonamentu trafiają do publicznych stacji radiowych i telewizyjnych, umożliwiając realizację programów informacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych czy rozrywkowych. To także środki gwarantujące nadawanie komunikatów alarmowych i bezpieczeństwo państwa.

Celem abonamentu jest również zapewnienie niezależności mediów publicznych od politycznych i komercyjnych wpływów – dlatego finansowanie musi pochodzić od obywateli.

Dzięki zebranym środkom mogą powstawać programy skierowane do różnych grup społecznych, w tym także dla mniejszości narodowych oraz osób z niepełnosprawnościami. Abonament ma zapewniać pluralizm, wysoką jakość treści i różnorodność programów.