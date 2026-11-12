850 tys. zł z fundacji Alior Banku miało wesprzeć referendum z 2023 r. Prokuratura oskarża

RMF24

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Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom. Śledczy twierdzą, że pieniądze z Fundacji Alior Banku – łącznie 850 tys. zł – zostały przekazane z naruszeniem przepisów, a następnie wykorzystane m.in. na kampanię przed referendum z 15 października 2023 roku.

Zarzuty dotyczą działania na szkodę zarządzanych podmiotów przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przy dysponowaniu ich majątkiem.

Pięć osób z zarzutami

Aktem oskarżenia objęto byłego prezesa i byłą wiceprezes Fundacji Alior Banku – Krzysztofa S. oraz Anetę R. – a także byłego wiceprezesa Alior Banku Jacka P.

Zarzuty usłyszeli również Artur K., prezes Fundacji POLSKA360, oraz Dzianis Z., stojący na czele Fundacji Rzeczypospolitej POLONIKA.

Według prokuratury Krzysztof S. i Aneta R. wspólnie nieprawidłowo dysponowali środkami fundacji. Jacek P. miał natomiast kierować tym procederem, wykorzystując swoją pozycję służbową i faktyczny wpływ na działalność fundacji. Dwaj pozostali oskarżeni mają odpowiadać za sposób wydatkowania pieniędzy, które trafiły do prowadzonych przez nich organizacji.

Trzy darowizny w październiku 2023 roku

Sprawa dotyczy trzech przelewów z Fundacji Alior Banku, wykonanych krótko przed referendum:

410 tys. zł dla Fundacji POLSKA360 – przelew zrealizowano 4 października 2023 roku;

290 tys. zł dla Fundacji Rzeczypospolitej POLONIKA – pieniądze przekazano 4 października;

150 tys. zł dla Młodzieżowego Klubu Strzeleckiego „KALIBER” – przelew wykonano 11 października.

Śledczy wskazują, że zarówno wysokość darowizn, jak i ich przeznaczenie nie były uzasadnione celami statutowymi Fundacji Alior Banku. Organizacja miała zajmować się m.in. wspieraniem edukacji, zdrowia, sportu, nauki, kultury, pomocy społecznej, ochrony środowiska i innowacji.

Prokuratura zarzuca też, że przed podpisaniem umów nie przeprowadzono właściwej kontroli działalności i wiarygodności podmiotów otrzymujących środki.

Pieniądze miały trafić na kampanię referendalną

Według ustaleń postępowania fundacje POLSKA360 i Rzeczypospolitej POLONIKA szybko przekazały otrzymane pieniądze podmiotom medialnym. Środki miały sfinansować ogłoszenia związane z kampanią referendalną.

Fundacja POLSKA360 miała przeznaczyć na ten cel 408 140 zł, w tym 400 tys. zł dla spółki Polska Press. Z kolei Fundacja Rzeczypospolitej POLONIKA miała przekazać 270 tys. zł spółce Polska Press oraz 20 tys. zł spółce Nikris Media.

W przypadku klubu „KALIBER” prokuratura ustaliła, że 40 516,20 zł wydano na ogłoszenie prasowe, a 75 tys. zł na reklamy publikowane w internecie.

Śledczy podkreślają, że ich akt oskarżenia dotyczy wyłącznie środków pochodzących z Alior Banku, przekazanych za pośrednictwem Fundacji Alior Banku. W toku postępowania badano jednak także szerszy mechanizm przepływu pieniędzy przez fundacje związane ze spółkami z udziałem Skarbu Państwa przed referendum.

Dlaczego nie ma zarzutów dla osób z klubu „KALIBER”?

Osoby zarządzające klubem strzeleckim nie usłyszały zarzutów. Prokuratura tłumaczy, że w ich przypadku kwota wydatków niezgodnych ze statutem nie przekroczyła 200 tys. zł. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego – „znaczna szkoda majątkowa”, wymagana do odpowiedzialności z art. 296 par. 1, musi być wyższa niż 200 tys. zł.

Oskarżonym grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Fundacja Alior Banku, utworzona w 2022 roku, od maja 2024 roku jest w likwidacji. Z audytu przeprowadzonego pod koniec 2023 roku wynikało, że była finansowana niemal wyłącznie przez Alior Bank i – według ustaleń – służyła do przekazywania środków na cele polityczne, w tym inicjatywy związane ze środowiskiem Suwerennej Polski. Media określały ją jako „Mały Fundusz Sprawiedliwości”. Po zmianie władz banku wstrzymano finansowanie fundacji, co doprowadziło do jej likwidacji.

Referendum z października 2023 r.

Wspomniane referendum ogólnokrajowe przeprowadzone 15 października 2023 roku, równolegle z wyborami parlamentarnymi.

Polacy odpowiadali na cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki? Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską? Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Frekwencja referendalna wyniosła 40,91 proc., czyli mniej niż wymagane 50 proc. Z tego powodu wynik referendum nie był wiążący.