800 plus nie wpłynęło? Nowy komunikat ZUS ws. możliwych przyczyn wstrzymania wypłat

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ZUS wydał nowy komunikat dotyczący możliwych przyczyn wstrzymania wypłaty 800+ cudzoziemcom. Osoby, które nie są obywatelami Polski, muszą spełniać dodatkowe warunki, aby zachować lub uzyskać prawo do tego świadczenia. Jeśli czegoś w dokumentacji brakuje, świadczeniobiorca otrzyma od ZUS specjalny wniosek. Co dalej?

Świadczenie wychowawcze 800+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo, by je otrzymywać, ma matka lub ojciec dziecka, albo opiekun faktyczny, który wystąpił do sądu o przysposobienia dziecka, jeżeli mieszka wspólnie z dzieckiem i je utrzymuje.

Świadczenie przysługuje również osobom sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem, opiekunom prawnym dziecka oraz w pewnych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej. Wniosek o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem eZUS, portalu Emp@tia, lub bankowości elektronicznej. 800+ przysługuje też cudzoziemcom, o ile spełniają dodatkowe warunki. Jakie?

Jak informuje ZUS, prawo do świadczenia 800+ przysługuje osobie, która nie jest obywatelem Polski, jeśli:

przez cały okres pobierania świadczenia mieszka na terytorium Polski wraz z dzieckiem , na które zostało przyznane świadczenie 800+,

, na które zostało przyznane świadczenie 800+, jest aktywna zawodowo , czyli podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym,

, czyli podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

22 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat dotyczący możliwych przyczyn wstrzymania wypłacania 800+ cudzoziemcom. Może to nastąpić w sytuacji, gdy:

w rejestrze Straży Granicznej jest odnotowany wyjazd z Polski osoby składającej wniosek lub dziecka, a nie ma danych o ponownym wjeździe,

w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie ma informacji, że osoba składająca wniosek jest zgłoszona do ubezpieczeń emerytalno-rentowych,

w systemie informacji oświatowej nie ma informacji, że dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,

w rejestrach występują niezgodności dotyczące danych identyfikacyjnych osoby składającej wniosek lub dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL).

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Wypłata 800+ wstrzymana. Co zrobić w takiej sytuacji?

Jeśli ZUS wstrzymał wypłatę świadczenia 800+, to na pewno zawiadomi osobę składającą wniosek o konieczności złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów, że wraz z dzieckiem spełnia warunki, aby otrzymywać to świadczenie. Po uzyskaniu dowodów w wyznaczonym terminie - 3 dni od otrzymania wezwania - ZUS wznowi wypłatę od miesiąca, w którym ją wstrzymał.