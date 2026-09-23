800 plus nie wpłynęło? Nowy komunikat ZUS ws. możliwych przyczyn wstrzymania wypłat

Świadczenie wychowawcze 800+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo, by je otrzymywać, ma matka lub ojciec dziecka, albo opiekun faktyczny, który wystąpił do sądu o przysposobienia dziecka, jeżeli mieszka wspólnie z dzieckiem i je utrzymuje.
Świadczenie przysługuje również osobom sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem, opiekunom prawnym dziecka oraz w pewnych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej. Wniosek o świadczenie wychowawcze i załączniki do wniosku można składać wyłącznie drogą elektroniczną, za pośrednictwem eZUS, portalu Emp@tia, lub bankowości elektronicznej. 800+ przysługuje też cudzoziemcom, o ile spełniają dodatkowe warunki. Jakie?
Jak informuje ZUS, prawo do świadczenia 800+ przysługuje osobie, która nie jest obywatelem Polski, jeśli:
- przez cały okres pobierania świadczenia mieszka na terytorium Polski wraz z dzieckiem, na które zostało przyznane świadczenie 800+,
- jest aktywna zawodowo, czyli podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym,
- dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.
22 września Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat dotyczący możliwych przyczyn wstrzymania wypłacania 800+ cudzoziemcom. Może to nastąpić w sytuacji, gdy:
- w rejestrze Straży Granicznej jest odnotowany wyjazd z Polski osoby składającej wniosek lub dziecka, a nie ma danych o ponownym wjeździe,
- w rejestrach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie ma informacji, że osoba składająca wniosek jest zgłoszona do ubezpieczeń emerytalno-rentowych,
- w systemie informacji oświatowej nie ma informacji, że dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
- w rejestrach występują niezgodności dotyczące danych identyfikacyjnych osoby składającej wniosek lub dziecka (imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL).
Wypłata 800+ wstrzymana. Co zrobić w takiej sytuacji?
Jeśli ZUS wstrzymał wypłatę świadczenia 800+, to na pewno zawiadomi osobę składającą wniosek o konieczności złożenia wyjaśnień i przedstawienia dowodów, że wraz z dzieckiem spełnia warunki, aby otrzymywać to świadczenie. Po uzyskaniu dowodów w wyznaczonym terminie - 3 dni od otrzymania wezwania - ZUS wznowi wypłatę od miesiąca, w którym ją wstrzymał.