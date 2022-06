Na otwarcie środowego porannego programu "7 pytań o 7:07" w internetowym radiu RMF24 nasz dziennikarz Tomasz Weryński zapyta o pomysł Zjednoczonej Prawicy dotyczący przeniesienia wyborów samorządowych. Czy takie rozwiązanie pozwoli zachować władze obecnie rządzącej koalicji?

Piotr Zgorzelski / Piotr Nowak / PAP

Politycy rozpoczęli już na dobre rozmowy dotyczące ewentualnego układu w zbliżających się wyborach. Pytanie też, kiedy się one odbędą? Z rzeczy niemal pewnych jest to, że Polskie Stronnictwo Ludowe pójdzie do wyborów w towarzystwie innej partii, ponieważ polityczna układanka jest nieubłagana. Pytanie z kim najlepiej się dogadać i na jakich warunkach?

Nie zabraknie też pytań o wciąż niejasny temat Krajowego Planu Odbudowy, a także o rekompensaty za drogi węgiel.

Gościem rozmowy o 7:07 w radiu RMF24 będzie wicemarszałek sejmu Piotr Zgorzelski.