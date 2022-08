W środku tygodnia w centrum uwagi od samego rana w naszej internetowej stacji będzie sedno problemu z nawozami w Polsce i całej Unii Europejskiej. Bogdan Zalewski zacznie środowy program od istotnej rozmowy: z wiceszefem resortu rolnictwa.

Rafał Romanowski / Mateusz Marek / PAP

Nasz dziennikarz postawi "7 pytań o 7:07" Rafałowi Romanowskiemu:

Czy problem z nawozami sztucznymi może być sztucznie podsycany?

Czy kryzys jest wyłącznie wynikiem rosyjskich gazowych gier wojennych?

Czy nie jest on na rękę unijnym gremiom, dążącym do wyrugowania "chemicznych dopalaczy" w europejskim rolnictwie?

Czy wstrzymanie produkcji nawozów pokazało zwolennikom prostych "zielonych" recept, jak duże jest ryzyko ich przyśpieszonej realizacji?

Czy gęsta sieć gospodarczych zależności będzie wędzidłem powstrzymującym proekologicznych radykałów?

Co na to wiceszef resortu rolnictwa? Jak widzi ten problem wiceminister Rafał Romanowski? W swoim curriculum vitae napisał m.in.: wiceprezes zarządu spółki z o.o. Grupa Hodowców Koni "Koń zimnokrwisty".

Jak czytamy w encyklopedycznej charakterystyce: "są to konie silne i masywne, zazwyczaj spokojniejsze, mniej ruchliwe i potężniejsze; są to konie robocze, używane do prac rolniczych i transportowych, jako konie pociągowe".

Polityka rolna w obecnych czasach jest często "orką na ugorze", więc to cierpliwe zwierzę wydaje się być jej doskonałym symbolem.

"7 pytań o 7:07". Zapraszamy do internetowego radia RMF24.