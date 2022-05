Czy "kamienie milowe" to "kamienie milczące"? Tak by wynikało z wypowiedzi Koalicji Obywatelskiej. Politycy opozycji chcieliby się dowiedzieć, na jakie to twarde jak kamień warunki tak naprawdę rząd Zjednoczonej Prawicy się zgodził, by Bruksela zmiękła i wypłaciła Polsce należną nam pomoc. Czy w grę wchodzi wyłącznie ustępstwo w sprawach sądowych? Koalicja Obywatelska domaga się, by rząd ujawnił pełną listę kamieni milowych i umowy z Komisją Europejską. Na razie to kolejny "kamień niezgody" pomiędzy opozycją a władzą.

Krzysztof Brejza / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM Jak na tę sprawę patrzy senator Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza? Jak bardzo jednego z dociekliwszych polityków opozycji interesują "kamienie milowe"? Czy liczy na to, że przełamie zmowę milczenia także wokół innych spraw, takich jak choćby inwigilacja jego osoby przez służby specjalne? Czy i tu odpowiedzialni za te domniemane działania będą milczeć jak głaz? Bogdan Zalewski nagłośni sprawę w programie "7 pytań o 7:07" w poniedziałek 30 maja. Mottem rozmowy będzie cytat z wiersza Zbigniewa Herberta: "- Kamyki nie dają się oswoić do końca będą na nas patrzeć okiem spokojnym bardzo jasnym". Zobacz również: Co dalej z nowelizacją ustawy o SN? Deklaracja doradcy prezydenta Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



