"To, jak długo Ukraina będzie mogła się bronić i na ile będzie to ostatecznie skuteczne, zależy także od wsparcia Niemiec" - pisze do niemieckiego kanclerza Marie-Agnes Strack-Zimmermann z niemieckiej FDP i wzywa Olafa Scholza do jak najszybszego zwołania "narodowej konferencji ws. Ukrainy". Jak to się może przełożyć na wsparcie Kijowa płynące z Berlina? Co dalej z tranzytem towarów do Kaliningradu przez Litwę? Jak może zmienić się wojenna strategia Moskwy? Między innymi na te pytania spróbuje odpowiedzieć gość "7 pytań o 7.07" w poniedziałek w radiu RMF24 - Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador na Łotwie i w Armenii.

Jerzy Marek Nowakowski / Leszek Szymański / PAP Trwa remont gazociągu Nord Stream 1, który ma być nieaktywny do 21 lipca. Niemcy boją się, że Gazprom i tak nie wznowi przesyłu błękitnego paliwa po zakończeniu prac. Już pojawiły się pierwsze problemy: brakuje turbiny, która serwisowana jest w Kanadzie. Obawy o kryzys energetyczny w Niemczech komentuje doradca prezydenta Ukrainy. "Kiedy bogata Europa, czyli w tym przypadku Niemcy, martwi się o rosnące koszty energii, mogę tylko powiedzieć: w bogatym kraju można sobie z tym poradzić. Jeśli na szali jest pokój w Europie, to jest to cena, którą należy zapłacić" - mówi Aleksander Rodniański dziennikowi "Welt". Naszego gościa zapytamy też o to, jak może zmienić się strategia Moskwy w prowadzonej przez nią wojnie w Ukrainie. Instytut Badań nad Wojną zauważa, że zmniejszenie aktywności artyleryjskiej Rosjan przypada częściowo na przerwę operacyjną sił rosyjskich. Jednocześnie ocenia, że jej zakończenie prawdopodobnie nie doprowadzi do dużego wzrostu liczby ataków naziemnych. Pojawią się też pytania o wypowiedzi polityków. Był szef MSZ Litwy Linas Linkevičius prace nad siódmym pakietem sankcji skomentował pytaniem "(…) a kogo to obchodzi?". "Unia Europejska wysłała teraz do Rosji wykładniczo więcej pieniędzy na zakupy ropy, gazu i węgla, niż wysłała Ukrainie w ramach pomocy". Gościem 7 pytań o 7.07 w radiu RMF24 będzie Jerzy Marek Nowakowski - były ambasador na Łotwie i w Armenii. Zapraszamy w imieniu Michała Zielińskiego. Zobacz również: Procesory połączone z mózgiem, wysyłanie komend myślami. Jaka będzie przyszłość nowoczesnych technologii?

