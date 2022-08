Siedem pytań o 7:07: na otwarcie wtorkowego programu w internetowym radiu RMF24 naszym gościem będzie była minister edukacji narodowej Krystyna Szumilas, obecnie posłanka Koalicji Obywatelskiej. Porozmawiamy o sytuacji, w jakiej jest polskie szkolnictwo.

Krystyna Szumilas / Albert Zawada / PAP

W poniedziałkowym programie radia RMF24 szef Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zapewnił, że początek roku szkolnego nie jest zagrożony i dzieci 1 września zgodnie z planem powrócą do szkół. Nie oznacza to jednak, że problemu nie ma. Właśnie we wtorek związki i ministerstwo edukacji z szefem resortu na czele mają rozpocząć rozmowy dotyczące podwyżek, ale także warunków pracy nauczycieli. O tym właśnie porozmawiamy z Krystyną Szumilas, jako byłą minister edukacji.

Pytania pojawiają się także przy okazji kontrowersyjnego podręcznika do "Historii i Teraźniejszości", a także w związku z brakiem co najmniej kilkunastu tysięcy nauczycieli w polskich szkołach. To drugie pytanie jest szczególnie istotne w związku z tym, że nowy rok szkolny rozpoczną także dzieci z Ukrainy, które przybyły do nas wraz w falą uchodźców.

Zapraszamy o 7:07 do radia RMF24!