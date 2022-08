Siedem pytań o 7:07. Naszym gościem na otwarcie piątkowego porannego programu w internetowym radiu RMF24 będzie rzeczniczka Greenpeace Polska Katarzyna Bilewska. Porozmawiamy o tym, dlaczego na Odrze doszło do katastrofy ekologicznej.

Śnięte ryby w Odrze / Lech Muszyński / PAP

Od dwóch tygodni mówi się o kolejnych śniętych rybach na Odrze. Ewidentnie skażona woda płynęła w kierunku Morza Bałtyckiego i prawdopodobnie już tam dotarła. Za sobą zostawiła gigantyczną katastrofę ekologiczną. Setki tysięcy śniętych ryb, a także innych zwierząt, jak np. bobry. O jakich rozmiarach katastrofy mówimy? Co to oznacza dla jednej z najważniejszych rzek w Polsce? Kto powinien za to odpowiedzieć i czy rząd zareagował w porę?

Padną też pytania o działalność aktywistów ekologicznych w związku z tym co się stało? Odpowiedzi będziemy szukać o 7:07 w radiu RMF24.