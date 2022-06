Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej i wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych będzie gościem Bogdana Zalewskiego w rozmowie "7 pytań o 7:07" w radiu RMF24.

Paweł Kowal / RMF FM

Poseł, politolog, publicysta - czyli 3xP - Paweł Kowal - przedstawi swoje poglądy w ważnych kwestiach dotyczących m.in. polityki zagranicznej.

Jak ewentualne dojście Platformy Obywatelskiej do władzy wpłynie na nasze relacje z Ukrainą? Będą równie intensywne, czy będziemy bardziej oglądać się na Berlin i Paryż? Co powinno znaleźć się w siódmym pakiecie sankcji wobec Rosji, o którym właśnie dyskutują w Brukseli szefowie państw i rządów? Co z Inicjatywą Trójmorza, której gorącym orędownikiem jest teraz Polska - czy ten format warto rozwijać? O tym wszystkim w rozmowie w Pawłem Kowalem.