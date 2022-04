Rodziny, u których mieszkają uchodźcy z Ukrainy, będą mogły dostać od rządu pieniądze za opiekę nad nimi na kolejne 60 dni. Gościem rozmowy "7 pytań o 7:07" w radiu RMF24 będzie w piątek pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych Paweł Szefernaker.

Paweł Szefernaker / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Michał Zieliński będzie pytać m.in. o to, ile właściwie jest uchodźców w naszym kraju, jak sobie radzą, jak jeszcze można im pomóc i ile to kosztuje. Padnie też pytanie o to, czy rząd ma plan na wypadek kolejnej, wielkiej fali uchodźców z bombardowanej przez Rosjan Ukrainy.